Воспитанник Динамо перебрался из Литвы в Казахстан

Украинский нападающий Алексей Щебетун подписал контракт с "Кызылжаром". Об этом сообщает пресс-служба казахстанского клуба.

До недавнего момента 26-летний украинец играл за литовский "Шяуляй", за который провел 60 матчей, забил 20 голов и 7 результативных передач.