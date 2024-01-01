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Воспитанник Динамо перебрался из Литвы в Казахстан

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Алексей Щебетун подписал контракт с Кызылжаром

Воспитанник Динамо перебрался из Литвы в Казахстан

фото из соцсетей

Новина українською

Украинский нападающий Алексей Щебетун подписал контракт с "Кызылжаром". Об этом сообщает пресс-служба казахстанского клуба.

До недавнего момента 26-летний украинец играл за литовский "Шяуляй", за который провел 60 матчей, забил 20 голов и 7 результативных передач.

Также отметим, что Щебетун – воспитанник киевского "Динамо". Также выступал за "Металлург" Запорожье, "Авангард", "Оболонь", "Краматорск", "Сталь" и белорусский "Луч".

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Алексей Щебетун
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Источник:
Инстаграм
Опубликовал: Михаил Черныш
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