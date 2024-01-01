Воспитанник Динамо перебрался из Литвы в Казахстан
Алексей Щебетун подписал контракт с Кызылжаром
фото из соцсетей
Украинский нападающий Алексей Щебетун подписал контракт с "Кызылжаром". Об этом сообщает пресс-служба казахстанского клуба.
До недавнего момента 26-летний украинец играл за литовский "Шяуляй", за который провел 60 матчей, забил 20 голов и 7 результативных передач.
Также отметим, что Щебетун – воспитанник киевского "
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Источник:Инстаграм
Опубликовал: Михаил Черныш
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