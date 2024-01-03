Яремчук: Футбол - это чертов наркотик
Реакция украинца на дебютный гол в Ла Лиге
Valencia
Украинский форвард "Валенсии" Роман Яремчук прокомментировал победу над "Вильярреалом" (3:1) в матче 19-го тура чемпионата Испании.
Напомним, форвард вышел в основе и отыграл 70 минут. Украинец отличился голом, который стал для него первым в Ла Лиге и вторым в футболке "летучих мышей".
"Футбол – это чертов наркотик", - написал Яремчук в своем Instagram.
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Источник:Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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