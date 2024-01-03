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Яремчук: Футбол - это чертов наркотик

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Реакция украинца на дебютный гол в Ла Лиге

Яремчук: Футбол - это чертов наркотик

Valencia

Новина українською

Украинский форвард "Валенсии" Роман Яремчук прокомментировал победу над "Вильярреалом" (3:1) в матче 19-го тура чемпионата Испании.

Напомним, форвард вышел в основе и отыграл 70 минут. Украинец отличился голом, который стал для него первым в Ла Лиге и вторым в футболке "летучих мышей".

"Футбол – это чертов наркотик", - написал Яремчук в своем Instagram.

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Валенсия (Испания) Роман Яремчук Вильярреал
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Источник:
Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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