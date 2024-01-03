Примера. Яремчук забил обескровленому Вильярреалу, чудесное спасение Сосьедада, три удаления Хетафе

Абсолютно точно лучший матч для Романа Яремчука в Испании.

Украинец открыл счет уже на 4-й минуте, мощно замкнув прострел от Хосе Гайя.

Вскоре после гола Яремчук мог оформить дубль, но классно отбил Йоргенсен. Также Дуро не забил после паса Романа с фланга. Если сравнивать это с тем, что показывал украинец в 2023-м, то это небо и земля. Браво.

Касательно "Валенсии" в целом, то это была немного странная победа. Да, хозяева доминировали на старте и в целом были острее, но оба пенальти, особенно первый - спорные, на судью.

2 - Pepelu is the fourth @valenciacf_en player to score two penalty goals in the same LaLiga match in the 21st century, after David Villa against Getafe in 2009, Dani Parejo against Mallorca in 2019 and Carlos Soler against Real Madrid in 2020 (three goals). Personality. pic.twitter.com/nFou9TC1CI — OptaJose (@OptaJose) January 2, 2024

Вдобавок у "Вильярреала" был гол Моралеса, который не засчитали из-за минимального офсайда.

Ну, и как не вспомнить, что играла "Субмарина" без Фойта, Педрасы, Баэны, Дениса Суареса, Комесаньи и Пино? То есть, это изначально был трудный матч для гостей, который судьи сделали и подавно невозможным.

В таблице, однако, такие нюансы не учитываются, и потому здесь "Лос Чес" теперь 8-е с 26 очками. У "Вильярреала" - 19 баллов и 13-е место.

19-й тур Примеры. Валенсия. "Месталья"

"Валенсия" - "Вильярреал" - 3:1

Голы: Яремчук, 4, Пепелу, 27, 57 (оба с пенальти) - Жерар Морено, 73

"Валенсия": Мамардашвили - Фулькье, Москера, Паулиста, Гайя (Васкес, 78) - Фран Перес (Гасеровский, 86), Гильямон, Пепелу, Канос (Диего Лопес, 69) - Дуро (Альберто Мари, 86), Яремчук (Герра, 69)

"Вильярреал": Йоргенсен - Альти (Фемения, 78), Альбиоль (Байи, 70), Куэнка, Альберто Морено (Тригейрос, 78) - Парехо, Капу (Бреретон, 65), Терратс - Ахомаш, Жерар Морено, Моралес (Коклен, 65)

Предупреждения: Гайя, 63, Диего Лопес, 74 - Байи, 37, Парехо, 49, Капу, 56, Терратс, 80, Куэнка, 90+3

Явно переусердствовал с празднованиями "Хетафе" и сегодня с "Райо" напоминал любителей с бодуна.

За все 90 минут хозяева не создали легальной угрозы воротам. Была одна претензия на пенальти, но ее справедливо отклонил ВАР.

В остальном "Хетафе" сегодня лишь хамил. Латаса заработал вторую желтую за наглый удар локтем по лицу; Гринвуд послал судью в плохое место, а Дамьен Суарес повторил то же самое сразу после замены. И это профи?

8 - Teams with the most red cards in Europe's top five leagues this season:



8 - GETAFE ????????

5 - Le Havre ????????

5 - Cádiz ????????

5 - Milan ????????



Tough. https://t.co/0SDzVMJYXW — OptaJose (@OptaJose) January 2, 2024

Естественно, в игре 11 на 9 "Райо Вальекано" победил. В герои выбился обычно незаметный Камельо, который сперва добил мяч после сэйва Сории, а затем элегантно разобрался с вратарем и защитником в контратаке.

Единственная хорошая новость для синих - возвращение Энеса Унала после полугодичного лечения, но это все.

После победы у "Молний" стало 20 очков, это 11-е место. У "Хетафе" - 26 баллов и 8-я строчка.

19-й тур Примеры. Хетафе. "Колозеум"

"Хетафе" - "Райо Вальекано" - 0:2

Голы: Камельо, 45+1, 47

"Хетафе": Сория - Суарес (Альдерете, 69), Даконам (Митрович, 77), Альварес (Аленья, 69), Рико - Гринвуд, Максимович, Милья (Унал, 69), Мата (Кармона, 57) - Майораль, Латаса

"Райо Вальекано": Димитриевский - Балью, Аридане, Лежен, Эспино (Чаваррия, 46) - Паласон, Унаи Лопес (Сисс, 57), Валентин, де Фрутос (Бебе, 86) - Камельо (Фалькао, 75), Кике Перес (Нтека, 46)

Предупреждения: Даконам, 19, Латаса, 23, Мата, 54, Суарес, 69, Альдерете, 82 - Эспино, 4, Кике Перес, 38, Сисс, 90

Удаления: Латаса, 40, Гринвуд, 50, Суарес, 70

Малое баскское дерби получилось куда эмоциональнее, чем можно было ожидать.

Во многом это из-за раннего удаления вратаря "Ла Реала" Ремиро, который вышел слишком далеко, не рассчитал отскок и был вынужден рукой останавливать высокий мяч в центре поля.

Вдесятером "Сосьедад" не играл хуже, но все-таки пропустил - это Мерино ошибся с подкатом, и Риоха реализовал пенальти.

Ну, и на этом месте началась настоящая жара. Подгоняемые "Аноэтой" хозяева ринулись отыгрываться, и долго им не везло. Пенальти на 86-й минуте отменил ВАР. Кубо на 93-й попал в перекладину. Садик на 94-й пробил головой точно в Сиверу.

По итогу забить решающий гол удалось лишь местному любимцу Мартину Субименди, когда на табло была 96-я минута. Рекорд!

95:59 - Martín Zubimendi's goal, at 95:59, is @RealSociedadEN's latest @LaLiga open play goal in the 21st century.



Ecstasy. pic.twitter.com/dL0pBi8Ahw — OptaJose (@OptaJose) January 2, 2024

В таблице, однако, у "Ла Реала" не все так радужно - лишь 6-е место и 32 очка. У "Алавеса" - 17 баллов и 15-я позиция.

19-й тур Примеры. Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Алавес" - 1:1

Голы: Субименди, 90+6 - Риоха, 76 (с пенальти)

"Реал Сосьедад": Ремиро - Траоре, Субельдия, Ле Норман, Тирни (Муньос, 90+3) - Браис Мендес (Садик, 86), Субименди, Мерино - Кубо (Захарян, 90+3), Андре Силва (Марреро, 39), Оярсабаль (Барренечеа, 86)

"Алавес": Сивера - Горосабель, Теналья, Марин, Хави Лопес - Бланко (Висенте, 57), Гевара - Риоха (Алькаин, 90+6), Гуриди (Бенавидес, 70), Реббах (Кике, 57) - Саму (Симеоне, 70)

Предупреждения: Субельдия, 45+2, Карлос Фернандес, 71, Траоре, 74, Оярсабаль, 90+7, Садик, 90+11 - Реббах, 50, Саму, 59, Сивера, 87, Кике, 90+3

Удаление: Ремиро, 36