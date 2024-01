Примера. Яремчук забил обескровленому Вильярреалу, чудесное спасение Сосьедада, три удаления Хетафе

Абсолютно точно лучший матч для Романа Яремчука в Испании.

Украинец открыл счет уже на 4-й минуте, мощно замкнув прострел от Хосе Гайя.

Вскоре после гола Яремчук мог оформить дубль, но классно отбил Йоргенсен. Также Дуро не забил после паса Романа с фланга. Если сравнивать это с тем, что показывал украинец в 2023-м, то это небо и земля. Браво.

Касательно "Валенсии" в целом, то это была немного странная победа. Да, хозяева доминировали на старте и в целом были острее, но оба пенальти, особенно первый - спорные, на судью.

2 - Pepelu is the fourth @valenciacf_en player to score two penalty goals in the same LaLiga match in the 21st century, after David Villa against Getafe in 2009, Dani Parejo against Mallorca in 2019 and Carlos Soler against Real Madrid in 2020 (three goals). Personality. pic.twitter.com/nFou9TC1CI