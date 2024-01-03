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Покинул поле в статусе лучшего. Статистические порталы оценили яркую игру Яремчука против Вильярреала

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Роман открыл счет в матче

Покинул поле в статусе лучшего. Статистические порталы оценили яркую игру Яремчука против Вильярреала

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 19-го тура чемпионата Испании "Валенсия" принимала дома "Вильярреал". Украинский форвард "Лос Чес" Роман Яремчук начал поединок в основе и размочил нули на табло – на 4-й минуте нападающий мощно замкнул скидку от Гайи.

Украинец имел шансы на дубль, да и вообще сыграл очень активно. Он провел на поле 70 минут, на экваторе второго тайма Яремчука заменил Герра.

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WhoScored поставил ему оценку 8.2 (лучший в матче), но SofaScore не был таким щедрым – 7.4, и это далеко не топ-балл от портала в рамках поединка. Роман дважды попал в створ ворот, совершил две удачных попытки дриблинга и столько же отборов, 7 раз потерял мяч, заработал на себе 2 фола и всего 22 раза за игру коснулся снаряда.

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Форвард стал седьмым украинцем, который сумел забить в Примере. До матча против "Желтой Субмарины" Яремчук забивал за "Валенсию" только в Кубке Испании (1 гол).

Покинул поле в статусе лучшего. Статистические порталы оценили яркую игру Яремчука против Вильярреала - изображение 1
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Роман Яремчук Валенсия Вильярреал WhoScored SofaScore
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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский
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