Покинул поле в статусе лучшего. Статистические порталы оценили яркую игру Яремчука против Вильярреала

В рамках 19-го тура чемпионата Испании "Валенсия" принимала дома "Вильярреал". Украинский форвард "Лос Чес" Роман Яремчук начал поединок в основе и размочил нули на табло – на 4-й минуте нападающий мощно замкнул скидку от Гайи.

Украинец имел шансы на дубль, да и вообще сыграл очень активно. Он провел на поле 70 минут, на экваторе второго тайма Яремчука заменил Герра.

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WhoScored поставил ему оценку 8.2 (лучший в матче), но SofaScore не был таким щедрым – 7.4, и это далеко не топ-балл от портала в рамках поединка. Роман дважды попал в створ ворот, совершил две удачных попытки дриблинга и столько же отборов, 7 раз потерял мяч, заработал на себе 2 фола и всего 22 раза за игру коснулся снаряда.

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Форвард стал седьмым украинцем, который сумел забить в Примере. До матча против "Желтой Субмарины" Яремчук забивал за "Валенсию" только в Кубке Испании (1 гол).