"Не хотел бы я оказаться на его месте", - американский экс-тренер Кристалла встал на защиту Тимощука

Американский тренер Деннис Люкенс, который в свое время тренировал херсонский "Кристалл", высказался об Анатолии Тимощуке.

"Как отношусь к тому, что Тимощук после начала полномасштабного вторжения остался в России? Тимощук и до войны был в России, играл за "зенит". У него русская жена и русские дети. Война застала его там. Что он должен делать? Выйти на улицу и протестовать против Путина? Его бы сразу арестовали и посадили в тюрьму.

Насколько я понимаю, Тимощук уже уехал из России и живет в другой стране. Я не хотел бы очутиться на его месте. Тимощук сказал мне, что он украинец и любит Украину.

Я даже пытался помочь уехать ему с семьей в Ирландию. Он сказал мне, что хочет уехать из России. Он застрял там еще до войны и не мог высказаться из-за страха быть арестованным и приговоренным к 15 годам заключения", – рассказал Люкенс.