"Не хотел бы я оказаться на его месте", - американский экс-тренер Кристалла встал на защиту Тимощука
Деннис Люкенс говорит, что Тимощук, вероятно уже покинул Россию
фото из соцсетей
Американский тренер Деннис Люкенс, который в свое время тренировал херсонский "Кристалл", высказался об Анатолии Тимощуке.
"Как отношусь к тому, что Тимощук после начала полномасштабного вторжения остался в России? Тимощук и до войны был в России, играл за "зенит". У него русская жена и русские дети. Война застала его там. Что он должен делать? Выйти на улицу и протестовать против Путина? Его бы сразу арестовали и посадили в тюрьму.
Насколько я понимаю, Тимощук уже уехал из России и живет в другой стране. Я не хотел бы очутиться на его месте. Тимощук сказал мне, что он украинец и любит Украину.
Я даже пытался помочь уехать ему с семьей в Ирландию. Он сказал мне, что хочет уехать из России. Он застрял там еще до войны и не мог высказаться из-за страха быть арестованным и приговоренным к 15 годам заключения", – рассказал Люкенс.
Популярное сейчас
- Хацкевич: Система крепко держит Глеба за яйца
- Россия, вероятно, готовится к крупномасштабному наступлению под Харьковом, — The Telegraph
- Анчелотти выбрал вратаря Реала на поединок Кубка Испании
- Названа оценка Довбика за матч Жироны против Атлетико
- Красотка дня. Роскошная автогонщица - подруга конкурента Яремчука в Валенсии. ФОТО
- Сразу же плюс 25 миллионов к цене дома по соседству. Месси купил особняк в Майами и взорвал рынок недвижимости
Комментарии 1