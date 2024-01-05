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"Не хотел бы я оказаться на его месте", - американский экс-тренер Кристалла встал на защиту Тимощука

Наши за границей
Обновлено

Деннис Люкенс говорит, что Тимощук, вероятно уже покинул Россию

"Не хотел бы я оказаться на его месте", - американский экс-тренер Кристалла встал на защиту Тимощука

фото из соцсетей

Новина українською

Американский тренер Деннис Люкенс, который в свое время тренировал херсонский "Кристалл", высказался об Анатолии Тимощуке.

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"Как отношусь к тому, что Тимощук после начала полномасштабного вторжения остался в России? Тимощук и до войны был в России, играл за "зенит". У него русская жена и русские дети. Война застала его там. Что он должен делать? Выйти на улицу и протестовать против Путина? Его бы сразу арестовали и посадили в тюрьму.

Насколько я понимаю, Тимощук уже уехал из России и живет в другой стране. Я не хотел бы очутиться на его месте. Тимощук сказал мне, что он украинец и любит Украину.

Я даже пытался помочь уехать ему с семьей в Ирландию. Он сказал мне, что хочет уехать из России. Он застрял там еще до войны и не мог высказаться из-за страха быть арестованным и приговоренным к 15 годам заключения", – рассказал Люкенс.

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Анатолий Тимощук война с россией
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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terber (ternopil)
05.01.2024 в 22:27
от пез.ун,так можна припустити могли зараз заарештувати ,а до повно маштабної де той чорт був чому він мовчав
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Комментарии 1
terber (ternopil)
05.01.2024 в 22:27
от пез.ун,так можна припустити могли зараз заарештувати ,а до повно маштабної де той чорт був чому він мовчав
Ответить
0
0

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