Русин выйдет в старте Сандерленда на матч Кубка Англии против Ньюкасла

"Сандерленд" и "Ньюкасл" встретятся в рамках 1/32 финала Кубка Англии. Украинец Назарий Русин выйдет в стартовом составе “черных котов” на этот поединок.

Our starting XI to take on Newcastle United! ????#SAFC | #EmiratesFACup pic.twitter.com/lht4Bugd3N