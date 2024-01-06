Русин выйдет в старте Сандерленда на матч Кубка Англии против Ньюкасла

"Сандерленд" и "Ньюкасл" встретятся в рамках 1/32 финала Кубка Англии. Украинец Назарий Русин выйдет в стартовом составе “черных котов” на этот поединок.

Это второе подряд появление нападающего в основе своей команды. 1 января он провел против “Престона” 75 минут и отметился дебютным в Англии голом.

В общей сложности на счету украинца одно взятие ворот и один ассист в 10 матчах за первую команду "Сандерленда".

Кубковый поединок начнется в 14.45.