Русин выйдет в старте Сандерленда на матч Кубка Англии против Ньюкасла
Дебют украинца в этом турнире
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Сандерленд" и "Ньюкасл" встретятся в рамках 1/32 финала Кубка Англии. Украинец Назарий Русин выйдет в стартовом составе “черных котов” на этот поединок.
Our starting XI to take on Newcastle United! ????#SAFC | #EmiratesFACup pic.twitter.com/lht4Bugd3N— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) January 6, 2024
Это второе подряд появление нападающего в основе своей команды. 1 января он провел против “Престона” 75 минут и отметился дебютным в Англии голом.
В общей сложности на счету украинца одно взятие ворот и один ассист в 10 матчах за первую команду "Сандерленда".
Кубковый поединок начнется в 14.45.
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