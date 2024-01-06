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Русин выйдет в старте Сандерленда на матч Кубка Англии против Ньюкасла

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Дебют украинца в этом турнире

Русин выйдет в старте Сандерленда на матч Кубка Англии против Ньюкасла

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Сандерленд" и "Ньюкасл" встретятся в рамках 1/32 финала Кубка Англии. Украинец Назарий Русин выйдет в стартовом составе “черных котов” на этот поединок.

Это второе подряд появление нападающего в основе своей команды. 1 января он провел против “Престона” 75 минут и отметился дебютным в Англии голом.

В общей сложности на счету украинца одно взятие ворот и один ассист в 10 матчах за первую команду "Сандерленда".

Кубковый поединок начнется в 14.45.

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Ньюкасл Сандерленд Назарий Русин
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