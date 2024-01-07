Пока не восстановился. Коваленко не вошел в заявку Эмполи на матч против Милана

"Эмполи" и "Милан" встретятся в матче 19 тура Серии А. Украинский полузащитник Виктор Коваленко не попал в заявку "синих" на этот поединок.

В предыдущем матче против "Кальяри" хавбек провел на поле 83 минуты. Впоследствии стало известно, что он получил повреждение. Пока о сроках восстановления неизвестно.

Перед этим поединком "Эмполи" занимает 19 место в турнирной таблице Серии А, а "Милан" идет на третьей позиции.

Матч начнется в 13.30.