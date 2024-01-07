Пока не восстановился. Коваленко не вошел в заявку Эмполи на матч против Милана
Полузащитник травмирован
Getty Images/Global Images Ukraine
"Эмполи" и "Милан" встретятся в матче 19 тура Серии А. Украинский полузащитник Виктор Коваленко не попал в заявку "синих" на этот поединок.
В предыдущем матче против "Кальяри" хавбек провел на поле 83 минуты. Впоследствии стало известно, что он получил повреждение. Пока о сроках восстановления неизвестно.
Перед этим поединком "Эмполи" занимает 19 место в турнирной таблице Серии А, а "Милан" идет на третьей позиции.
Матч начнется в 13.30.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Экзотика и Лобановский. Как Мэтр работал в ОАЭ и Кувейте
- Мощный матч Трубина, Игнатенко - лучший в Бордо в поединке Кубка и блеклая игра Мудрика. Главные новости за 6 января
- Кубок короля. Депай принес победу Атлетико, успехи Райо и Хетафе, вылет Бетиса
- Агент Довбика поставил точку относительно трансфера форварда Жироны
- Подтверждение романа? Лидер Ман Сити был замечен в компании роскошной звезды реалити-шоу. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная автогонщица - подруга конкурента Яремчука в Валенсии. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн