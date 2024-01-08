Цитаишвили: Я не боюсь возвращаться в Украину, но есть страх за семью

Вингер "Динамо" Киев Георгий Цитаишвили, который играет в "Динамо" Батуми, рассказал, как в Грузии воспринимают войну в Украине.

— Ну, есть митинги, люди выходят и поддерживают Украину. Я уверен, что грузины поддерживают Украину. Это я могу точно сказать, потому что видел много украинцев в Грузии, им все время помогают. Не родные, не знакомые, а простые люди пытаются это делать. Я это вижу и могу сказать, что здесь поддерживают Украину.

— В клубе есть люди, которые ненавидят россиян?

— Ну, публично так никто не говорил. Но все знают последние события, следят за новостями.

— Кто-то из структуры клуба спрашивает у вас что-то по этому поводу?

- Ну, нет. Я давно уже не в Украине. У нас есть украинец Иван Литвиненко, ранее игравший в "Черноморце". Вот у него больше спрашивают, потому что он больше знает и его семья там находится. Потому он может дать точную информацию. А у меня в Украине, в принципе, не осталось никого.

— Вы помогаете Украине?

- Ну, да. Но об этом не все любят говорить. Конечно, такое было. Через знакомых донатил. Не было такого, чтобы я не знал, какой это фонд и куда присылаю средства. Я лично знаю определенных людей, или мои знакомые их знают, тогда доначу.

— Как реагируете на масштабные обстрелы со стороны россиян?

— Больше реакция, когда есть жертвы. Это очень грустно, это шокирует. Человечность какая-то должна быть. Непонятно, по каким причинам это происходит. Главное, чтобы люди не погибали, которые не виноваты ни в чем.

— У вас есть страх перед этим? Если придется возвращаться в Украину, а здесь такие события и может ракета прилететь куда угодно.

— Перед собой нет страха, но есть страх за семью. Единственная причина, почему я не возвращаюсь, можно так сказать, я не хочу привозить свою жену в такой период. Чтобы я потом волновался, когда будут выездные матчи и буду с командой, а она дома. Если не дай бог что-нибудь, а меня там нет. Ну, возможно, другие футболисты, живущие в Украине, готовы к этому и уже привыкли. Но я не хотел бы проживать эти эмоции.

— Многие легионеры отказываются переходить в украинский чемпионат именно из-за обстрелов.

— Ну, да, они отказываются. Никто не хочет жить под обстрелами. Только если для кого-то будет какой-то денежный стимул, тот может и приехать.

Но если у футболиста будет выбор: получать много в Украине или немного меньше, но в Европе, то, вероятно, акцент будет на безопасность и Европу.

Если брать легионеров, то им нужно давать большие контракты. Но украинским клубам очень трудно выделить большие деньги на легионеров во время войны. Это и нелогично.