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Цитаишвили: Критика в интернете? Неважно, что они там пишут
Георгий рассказал, как справлялся в непростой период в киевском Динамо
fcdynamo.kiev.ua
Вингер киевского "
— Не было давления в киевской команде? Одноклубники помогали заиграть?
— Были периоды, когда помогали. Были периоды, когда не помогали. Иногда были недовольны тем, что я много раз терял мяч. Но это нормально. Таков футбольный процесс. Я должен был быть готов к этому психологически.
— Тогда это тяжело давалось?
— Да. Тогда я был молод и не понимал всего. Были другие мысли и считал, что должно быть все по-другому. Думал, что все против меня. Но должны были со мной работать близкие люди и говорить, что такое возможно. Или я должен работать с разными людьми и ожидать такого. Но я был к этому неготов. Я быстро перепрыгивал разные возрастные категории. Там не было никакого давления и потому чувствовал себя уверенно. А когда попал во взрослую команду, почувствовал давление не только от футболистов или руководства, но и от фанатов. У молодых игроков почти нет давления, а у взрослых футболистов оно есть. Ибо нужно приносить результат. И когда я допускал ошибки, то мной не были довольны. Я должен быть готов к этому, но на тот момент этого не было.
– Были моменты, когда вы читали критику в интернете и еще больше разочаровались?
– Нет. Неважно, что они там пишут. Мне важны мнения в клубе, в команде, от тренеров или одноклубников. Важно, как ко мне относятся руководство клуба и тренерский штаб. Когда что-то говорят, потом сидишь и думаешь над каждым словом. Тем более когда психологически не готов. Тогда очень нервничал.
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