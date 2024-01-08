В Зените опровергли информацию о том, что Тимощук якобы покинул Россию
Об этом заявили в российском клубе
Фото: ФК Зенит
Украинец Анатолий Тимощук продолжает находиться в России и работать в тренерском штабе "Зенита". Об этом заявил председатель правления российского клуба Александр Медведев, комментируя информацию о том, что Тимощук якобы покинул Россию.
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"Тимощук покинул "Зенит“ и Россию? Не несите околесицу", — заявил Медведев в интервью российскому изданию Sport24.
Напомним, что ранее американский тренер Деннис Люкенс, в свое время тренировавший в Украине херсонский "Кристалл", высказался об Анатолии Тимощуке и заявил, что тот якобы уже покинут Россию и живет в другой стране.
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