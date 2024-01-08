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Лунин на тренировке встретился с легендой Реала. ФОТО

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Марсело проведал экс-партнеров

Лунин на тренировке встретился с легендой Реала. ФОТО

фото из соцсетей

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Реал" готовится к полуфинальному матчу Суперкубка Испании против мадридского "Атлетико", который пройдет 10 января в Саудовской Аравии.

Сегодняшнею тренировку мадридцев посетил легендарный защитник сливочных Марсело, который восемь раз выиграл с "Реалом" чемпионский титул и пять раз побеждал в Лиге чемпионов.

Бразилец получил теплый прием от своих бывших партнеров, а также украинского вратаря королевского клуба Андрея Лунина, который поделился фотографией встречи в социальных сетях.

Лунин на тренировке встретился с легендой Реала. ФОТО - изображение 1
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Марсело Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
08.01.2024 в 23:36
Марсело схожий на кабанчика, занадто набрав вагу. На клубному ЧС ледве бігав, але марку тримав) Навіть, пеналь намалював професійно
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Комментарии 1
Лекарь (село Дарниця)
08.01.2024 в 23:36
Марсело схожий на кабанчика, занадто набрав вагу. На клубному ЧС ледве бігав, але марку тримав) Навіть, пеналь намалював професійно
Ответить
0
0

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