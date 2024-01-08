Лунин на тренировке встретился с легендой Реала. ФОТО
Марсело проведал экс-партнеров
фото из соцсетей
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Сегодняшнею тренировку мадридцев посетил легендарный защитник сливочных Марсело, который восемь раз выиграл с "Реалом" чемпионский титул и пять раз побеждал в Лиге чемпионов.
Бразилец получил теплый прием от своих бывших партнеров, а также украинского вратаря королевского клуба Андрея Лунина, который поделился фотографией встречи в социальных сетях.
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08.01.2024 в 23:36
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