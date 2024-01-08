Лунин на тренировке встретился с легендой Реала. ФОТО

" Реал " готовится к полуфинальному матчу Суперкубка Испании против мадридского "Атлетико", который пройдет 10 января в Саудовской Аравии.

Сегодняшнею тренировку мадридцев посетил легендарный защитник сливочных Марсело, который восемь раз выиграл с "Реалом" чемпионский титул и пять раз побеждал в Лиге чемпионов.

Бразилец получил теплый прием от своих бывших партнеров, а также украинского вратаря королевского клуба Андрея Лунина, который поделился фотографией встречи в социальных сетях.