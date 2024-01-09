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Напустил тумана. Анчелотти ответил на вопрос о вратаре на матч против Атлетико

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Дон Карло умеет отвечать на вопросы

Напустил тумана. Анчелотти ответил на вопрос о вратаре на матч против Атлетико

Daily Mail

Новина українською

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти напустил тумана, отвечая на вопрос, кто из вратаерй команды выйдет в стартовом составе на полуфинальный матч Суперкубка Испании против "Атлетико", который состоится в среду, 10 января в Саудовской Аравии.

"Кто из вратарей выйдет в стартовом составе? Один из них точно сыграет завтра. Сейчас я не хочу об этом говорить", - сказал Анчелотти.

Напомним, что недавно СМИ писали о том, что ворота "королевского клуба" в этом матче будет защищать испанский вратарь Кепа Аррисабалага, а украинский страж ворот Андрей Лунин останется на скамье для запасных.

Также была информация о том, что Анчелотти, вероятнее всего, будет выпускать Лунина на матчи чемпионата Испании, а Кепа будет играть в ЛЧ и матчах Кубка Испании.

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Карло Анчелотти Атлетико (Мадрид) Реал (Мадрид) Андрей Лунин Кепа Аррисабалага
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Источник:
Real Madrid Info
Опубликовал: Михаил Черныш
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