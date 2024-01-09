Напустил тумана. Анчелотти ответил на вопрос о вратаре на матч против Атлетико
Дон Карло умеет отвечать на вопросы
Daily Mail
Главный тренер "
"Кто из вратарей выйдет в стартовом составе? Один из них точно сыграет завтра. Сейчас я не хочу об этом говорить", - сказал Анчелотти.
Напомним, что
Также была информация о том, что Анчелотти, вероятнее всего, будет выпускать Лунина на матчи чемпионата Испании, а Кепа будет играть в ЛЧ и матчах Кубка Испании.
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