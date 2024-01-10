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В Бельгии появилось еще два претендента на Соболя

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В Страсбуре украинец почти не играет

В Бельгии появилось еще два претендента на Соболя

Фото - ФК Страсбур / автор невідомий

Новина українською

Украинский защитник "Страсбура" Эдуард Соболь с большой долей вероятности в скором времени вернется в Бельгию, где в свое время играл за "Брюгге".

Ранее мы уже писали о том, что в услугах украинца заинтересовался "Вестерло". Теперь же, по данным Voetbalkrant, на украинца появилось еще два претендента.

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Источник пишет о том, что на Соболя также претендуют "Генк" и "Гент", которые включились в борьбу за подписание украинца в последние дни и готовы предложить игроку лучшие финансовые условия, чем "Вестерло".

Напомним, что в текущем сезоне чемпионата Франции Соболь сыграл за "Страсбур" всего 3 матча (в общей сложности 22 минуты).

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Эдуард Соболь Вестерло (Вестерло) Страсбур Генк Гент
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Источник:
Voetbalkrant
Опубликовал: Михаил Черныш
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