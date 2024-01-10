В Бельгии появилось еще два претендента на Соболя
В Страсбуре украинец почти не играет
Фото - ФК Страсбур / автор невідомий
Украинский защитник "Страсбура" Эдуард Соболь с большой долей вероятности в скором времени вернется в Бельгию, где в свое время играл за "Брюгге".
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Источник пишет о том, что на Соболя также претендуют "Генк" и "Гент", которые включились в борьбу за подписание украинца в последние дни и готовы предложить игроку лучшие финансовые условия, чем "Вестерло".
Напомним, что в текущем сезоне чемпионата Франции Соболь сыграл за "Страсбур" всего 3 матча (в общей сложности 22 минуты).
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