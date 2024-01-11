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Легия перевела Харатина во вторую команду, которая выступает в четвертом дивизионе Польши

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У украинского хавбека еще полгода по контракту

Легия перевела Харатина во вторую команду, которая выступает в четвертом дивизионе Польши

фото из свободных источников

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Руководство и тренерский штаб польской "Легии" приняли решение по украинскому хавбеку команды Игорю Харатину.

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По данным Sport.tvp.pl, украинец будет переведен во вторую команду "Легии", где он и будет выступать и поддерживать форму во второй части сезона.

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Напомним, что Харатин не заявлен на этот сезон за первую команду "Легии". В осенней части сезона Игорь сыграл 8 матчей в дубле. Теперь он будет полноценно переведен в "Легию"-2, которая выступает в первой группе четвертого по силе дивизиона Польши.

Также отмечается, что контракт украинца рассчитан до лета 2024 года, но если у него появятся предложения, то в клубе не будут препятствовать его уходу.

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Источник:
Sport.tvp.pl
Опубликовал: Михаил Черныш
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