Легия перевела Харатина во вторую команду, которая выступает в четвертом дивизионе Польши
У украинского хавбека еще полгода по контракту
фото из свободных источников
Руководство и тренерский штаб польской "Легии" приняли решение по украинскому хавбеку команды Игорю Харатину.
По данным Sport.tvp.pl, украинец будет переведен во вторую команду "Легии", где он и будет выступать и поддерживать форму во второй части сезона.
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Напомним, что Харатин не заявлен на этот сезон за первую команду "Легии". В осенней части сезона Игорь сыграл 8 матчей в дубле. Теперь он будет полноценно переведен в "Легию"-2, которая выступает в первой группе четвертого по силе дивизиона Польши.
Также отмечается, что контракт украинца рассчитан до лета 2024 года, но если у него появятся предложения, то в клубе не будут препятствовать его уходу.
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