  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Кепа сыграет в финале Суперкубка Испании против Барселоны, - СМИ
В тренде

Кепа сыграет в финале Суперкубка Испании против Барселоны, - СМИ

Наши за границей
Обновлено

У испанского кипера все еще есть шанс

Кепа сыграет в финале Суперкубка Испании против Барселоны, - СМИ

фото из свободных источников

Новина українською

Арендованный у "Челси" испанский голкипер "Реала" Кепа Аррисабалага выйдет в стартовом составе "сливочных" на финальный матч Суперкубка Испании против "Барселоны", сообщает Madrid Xtra.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Украинец Андрей Лунин останется в запасе. Матч состоится в воскресенье, 14 января.

Несмотря на провальную игру в полуфинальном матче с "Атлетико" (5:3), Карло Анчелотти сохраняет доверие и даст еще один шанс испанскому вратарю.

Читайте такжеMarca: Лунин обыграл Кепу. Анчелотти выбрал основного вратаря Реала на вторую часть сезона

При этом, как сообщалось ранее, основным вратарем команды будет украинский голкипер Андрей Лунин. В то же время, арендованный у "Челси" Кепа Аррисабалага будет поддерживать игровой тонус в матчах Кубка Испании.

По теме
yellow-arrow
Гол за 100 минут. Довбик - в топ-5 скорострелов лучших европейских лиг
yellow-arrow
Руководство Реала недовольно игрой Кепы в матче с Атлетико и донесло свою позицию Анчелотти
yellow-arrow
Яремчук заболел гриппом и пропустил тренировку Валенсии
Барселона Реал (Мадрид) Андрей Лунин Кепа Аррисабалага
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Madrid Xtra
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
download1 (huyersk)
13.01.2024 в 00:23
Анчелоті якийсь г@нд*н старий
Ответить
0
2
Вернуться к новостям
Комментарии 1
download1 (huyersk)
13.01.2024 в 00:23
Анчелоті якийсь г@нд*н старий
Ответить
0
2

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости