Кепа сыграет в финале Суперкубка Испании против Барселоны, - СМИ
У испанского кипера все еще есть шанс
фото из свободных источников
Арендованный у "Челси" испанский голкипер
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Украинец Андрей Лунин останется в запасе. Матч состоится в воскресенье, 14 января.
Несмотря на провальную игру в полуфинальном матче с "Атлетико" (5:3), Карло Анчелотти сохраняет доверие и даст еще один шанс испанскому вратарю.
При этом, как сообщалось ранее, основным вратарем команды будет украинский голкипер Андрей Лунин. В то же время, арендованный у "Челси" Кепа Аррисабалага будет поддерживать игровой тонус в матчах Кубка Испании.
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