Кепа сыграет в финале Суперкубка Испании против Барселоны, - СМИ

Арендованный у "Челси" испанский голкипер "Реала" Кепа Аррисабалага выйдет в стартовом составе "сливочных" на финальный матч Суперкубка Испании против "Барселоны", сообщает Madrid Xtra.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Украинец Андрей Лунин останется в запасе. Матч состоится в воскресенье, 14 января.

Несмотря на провальную игру в полуфинальном матче с "Атлетико" (5:3), Карло Анчелотти сохраняет доверие и даст еще один шанс испанскому вратарю.

При этом, как сообщалось ранее, основным вратарем команды будет украинский голкипер Андрей Лунин. В то же время, арендованный у "Челси" Кепа Аррисабалага будет поддерживать игровой тонус в матчах Кубка Испании.