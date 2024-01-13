Возвращение. Цыганков впервые за месяц попал в заявку Жироны на матч

Завтра, 14 января "Жирона" сыграет гостевой поединок против "Альмерии". В заявку каталонцев попали сразу два украинца: Артем Довбык и Виктор Цыганков.

CONVOCATÒRIA | ????Llista de jugadors que es desplacen avui a Almeria✈️#AlmeríaGirona pic.twitter.com/n3Emq3AgyA — Girona FC (@GironaFC) January 13, 2024

Полузащитник сможет поучаствовать в матче впервые с 10 декабря. Тогда Цыганков сыграл 77 минут против Барселоны, после чего пропустил четыре встречи подряд.

В этом сезоне на счету Виктора три гола и три ассиста в 14 матчах за "Жирону" в чемпионате. Добавим, что Довбик провел 18 поединков в Ла Лиге, в которых отличился 11 голами и пятью ассистами.

“Альмерия” имеет в своем активе пять очков и занимает последнее место в турнирной таблице. "Жирона" находится на второй позиции с 48 зачетными баллами в активе.

Команды начнут матч завтра в 15:00.