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Украинский игрок может сменить Казахстан на Польшу

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Футбольные пути неисповедимы

Украинский игрок может сменить Казахстан на Польшу

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Вячеслав Кульчицкий Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший полузащитник донецкого «Олимпика», львовских "Руха" и "Львова" Иван Брикнер решил сменить клуб за границей. Проведя два предыдущих года в чемпионате Казахстана, где защищал цвета «Окжетпеса» и «Жетыса», он намерен трудоустроиться в Польше.

Как стало известно корреспонденту UA-Футбол, 30-летний футболист находится на просмотре в клубе "Стомил" из Ольштына.

Кроме вышеназванных команд, Брикнер успел поиграть также за ФК "Сумы", в составе которого провел три с половиной сезона в начале своей профессиональной карьеры.

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Иван Брикнер
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