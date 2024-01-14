Украинский игрок может сменить Казахстан на Польшу

Бывший полузащитник донецкого «Олимпика», львовских "Руха" и "Львова" Иван Брикнер решил сменить клуб за границей. Проведя два предыдущих года в чемпионате Казахстана, где защищал цвета «Окжетпеса» и «Жетыса», он намерен трудоустроиться в Польше.

Как стало известно корреспонденту UA-Футбол, 30-летний футболист находится на просмотре в клубе "Стомил" из Ольштына.

Кроме вышеназванных команд, Брикнер успел поиграть также за ФК "Сумы", в составе которого провел три с половиной сезона в начале своей профессиональной карьеры.