Дело может дойти до серии пенальти. СМИ рассказали, почему на кубковое дерби с Атлетико Анчелотти выбрал Лунина
Тренер вратарей Реала считает, что Лунин лучше парирует пенальти, чем Кепа
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Главный тренер "
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Как заявил сам тренер, место в воротах займет украинский голкипер Андрей Лунин.
При этом, по информации Defensa Central, на решение Анчелотти повлиял тренер вратарей Луис Льопис – именно он порекомендовал выбрать украинца.
Льопис аргументировал свою позицию тем, что матч может получиться очень равным и дело может дойти до серии одиннадцатиметровых ударов, где, по мнению тренера, украинский вратарь значительно лучше Кепы Аррисабалаги.
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Источник:Defensa Central
Опубликовал: Михаил Черныш
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