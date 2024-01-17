Дело может дойти до серии пенальти. СМИ рассказали, почему на кубковое дерби с Атлетико Анчелотти выбрал Лунина

Главный тренер " Реала " Карло Анчелотти уже определился с вратарем основы, который сыграет в матче 1/8 финала Кубка Испании против "Атлетико" (18 января).

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Как заявил сам тренер, место в воротах займет украинский голкипер Андрей Лунин.

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При этом, по информации Defensa Central, на решение Анчелотти повлиял тренер вратарей Луис Льопис – именно он порекомендовал выбрать украинца.

Льопис аргументировал свою позицию тем, что матч может получиться очень равным и дело может дойти до серии одиннадцатиметровых ударов, где, по мнению тренера, украинский вратарь значительно лучше Кепы Аррисабалаги.