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Дело может дойти до серии пенальти. СМИ рассказали, почему на кубковое дерби с Атлетико Анчелотти выбрал Лунина

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Тренер вратарей Реала считает, что Лунин лучше парирует пенальти, чем Кепа

Дело может дойти до серии пенальти. СМИ рассказали, почему на кубковое дерби с Атлетико Анчелотти выбрал Лунина

instagram.com/lunin_andrey

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Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти уже определился с вратарем основы, который сыграет в матче 1/8 финала Кубка Испании против "Атлетико" (18 января).

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Как заявил сам тренер, место в воротах займет украинский голкипер Андрей Лунин.

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При этом, по информации Defensa Central, на решение Анчелотти повлиял тренер вратарей Луис Льопис – именно он порекомендовал выбрать украинца.

Льопис аргументировал свою позицию тем, что матч может получиться очень равным и дело может дойти до серии одиннадцатиметровых ударов, где, по мнению тренера, украинский вратарь значительно лучше Кепы Аррисабалаги.

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Карло Анчелотти Атлетико (Мадрид) Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Defensa Central
Опубликовал: Михаил Черныш
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