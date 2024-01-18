Экс-вратарь Овьедо Шампань: Лунин всегда был большим профессионалом, он часами тренировался

Бывший голкипер "Овьедо" Нерео Шампань рассказал об украинском вратаре " Реала " Андрее Лунине, который играл в аренде в "Овьедо" в сезоне 2019/2020.

"Время, проведенное в "Овьедо", было ему нужно, чтобы повзрослеть в Испании.

Андрей всегда был очень уважительным и большим профессионалом. Он часами тренировался. Он был очень методичен, с рутинными привычками. Он уделял много времени подготовке, и сегодня он получил награду.

Он очень разносторонний вратарь. С игрой в воздухе, очень безопасный, ловкий, сильный. И с особым талантом к пенальти", - сказал Шампань.