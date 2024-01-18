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Экс-вратарь Овьедо Шампань: Лунин всегда был большим профессионалом, он часами тренировался

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Нерео Шампань вспомнил, как Андрей играл в аренде в Овьедо

Экс-вратарь Овьедо Шампань: Лунин всегда был большим профессионалом, он часами тренировался

Фото: Getty Images

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Бывший голкипер "Овьедо" Нерео Шампань рассказал об украинском вратаре "Реала" Андрее Лунине, который играл в аренде в "Овьедо" в сезоне 2019/2020.

"Время, проведенное в "Овьедо", было ему нужно, чтобы повзрослеть в Испании.

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Андрей всегда был очень уважительным и большим профессионалом. Он часами тренировался. Он был очень методичен, с рутинными привычками. Он уделял много времени подготовке, и сегодня он получил награду.

Он очень разносторонний вратарь. С игрой в воздухе, очень безопасный, ловкий, сильный. И с особым талантом к пенальти", - сказал Шампань.

Напомним, что в составе "Овьедо" Лунин провел 20 матчей, в которых пропустил 20 голов и в 6 поединках отстоял "на ноль".

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Источник:
Relevo
Опубликовал: Михаил Черныш
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