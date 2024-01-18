Экс-вратарь Овьедо Шампань: Лунин всегда был большим профессионалом, он часами тренировался
Нерео Шампань вспомнил, как Андрей играл в аренде в Овьедо
Фото: Getty Images
Бывший голкипер "Овьедо" Нерео Шампань рассказал об украинском вратаре "
"Время, проведенное в "Овьедо", было ему нужно, чтобы повзрослеть в Испании.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Андрей всегда был очень уважительным и большим профессионалом. Он часами тренировался. Он был очень методичен, с рутинными привычками. Он уделял много времени подготовке, и сегодня он получил награду.
Он очень разносторонний вратарь. С игрой в воздухе, очень безопасный, ловкий, сильный. И с особым талантом к пенальти", - сказал Шампань.
Напомним, что в составе "Овьедо" Лунин провел 20 матчей, в которых пропустил 20 голов и в 6 поединках отстоял "на ноль".
Популярное сейчас
- Артем Прима показал лучший результат сборной Украины в сезоне в индивидуальной гонке Кубка мира в Антхольце
- "Украиной есть кому управлять". Данилов не считает хорошей идею правительства нацединства
- На АО-2024 был сыгран самый длинный тай-брейк в истории ТБШ в одиночном разряде. Побит рекорд с участием Цуренко
- Украинский нападающий официально перешел в клуб Серии А
- Красотка дня. Яркая девушка бывшего одноклубника Малиновского, который переехал в Тоттенхэм. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная дочь-модель легенды АПЛ приводит в восторг фанатов сексуальными фото. ФОТО