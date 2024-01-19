Футболист Динамо впервые стал отцом
В семье у Георгия Цитаишвили пополнение в семье
Фото: instagram.com/sofia_rii
Вингер "Динамо" Киев Георгий Цитаишвили, выступающий в аренде в "Динамо" Батуми, впервые стал отцом.
Его жена София подарила ему дочь, которую назвали Тина.
"Мы тебя очень ждали! 15.01.2024", - написала супруга футболиста, прикрепив серию фото.
К слову, мужем и женой пара стала 31 мая 2023 года. Напомним, что София - дочь известного украинского футбольного агента Эдуарда Мурзы.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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