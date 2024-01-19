  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Футболист Динамо впервые стал отцом
В тренде

Футболист Динамо впервые стал отцом

Наши за границей

В семье у Георгия Цитаишвили пополнение в семье

Футболист Динамо впервые стал отцом

Фото: instagram.com/sofia_rii

Новина українською

Вингер "Динамо" Киев Георгий Цитаишвили, выступающий в аренде в "Динамо" Батуми, впервые стал отцом.

Его жена София подарила ему дочь, которую назвали Тина.

"Мы тебя очень ждали! 15.01.2024", - написала супруга футболиста, прикрепив серию фото.

К слову, мужем и женой пара стала 31 мая 2023 года. Напомним, что София - дочь известного украинского футбольного агента Эдуарда Мурзы.

Читайте такжеЦитаишвили: Больше не дам интервью украинским СМИ
По теме
yellow-arrow
Наварил, но и спасал. Как сыграл Лунин в невероятном дерби Мадрида и какие оценки получил украинец
yellow-arrow
Экс-вратарь Овьедо Шампань: Лунин всегда был большим профессионалом, он часами тренировался
yellow-arrow
Очередной экзамен Лунина. Текстовая онлайн-трансляция матча Кубка Испании Атлетико - Реал
Динамо (Киев) Динамо (Батуми) Георгий Цитаишвили
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости