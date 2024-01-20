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Перес остался недоволен игрой Лунина в матче с Атлетико, - СМИ

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Будущее украинца в Реале остается под вопросом

Перес остался недоволен игрой Лунина в матче с Атлетико, - СМИ

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В четверг, 18 января состоялся матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором "Реал" со счетом 2:4 в овертайме уступил "Атлеткио".

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Как пишет издание El nacional, президент "Реала" Флорентино Перес был расстроен не только итогом матча, но и разочарован игрой команды в целом и некоторыми игроками в частности.

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По данным источника, босс "сливочных" также остался недоволен игрой украинского голкипера Андрея Лунина, который вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок. Украинец допустил ошибку во втором пропущенном мяче.

Теперь Перес раздумывает над тем, чтобы отказаться от услуг украинского вратаря уже летом.

Руководитель "Реала" желает найти более надежного дублера Тибо Куртуа. Украинский вратарь и Кепа Аррисабалага при таком развитии событий больше не будут нужны "королевскому клубу".

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Флорентино Перес Атлетико (Мадрид) Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
El nacional
Опубликовал: Михаил Черныш
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