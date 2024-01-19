Дома они непобедимы. Атлетико — Реал Мадрид 4:2. Видео голов и обзор матча
Симеоне взял реванш у Анчелотти
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gonzalo Arroyo Moreno
Второе за неделю Дерби Мадриленьо не подкачало. Здесь опять были голы, моменты, результативные ошибки, сэйвы, ВАР — все, как мы любим.
Наверное, в любой другой точке на планете "Реал" бы выиграл этот матч, но "Сивитас Метрополитано", арена "Атлетико", - особенное место. Команда Диего Симеоне не проигрывает здесь уже больше года, и сегодня каркас ворот снова был на ее стороне.
1/8 финала Кубка короля. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"
"Атлетико" - "Реал Мадрид" - 4:2
Голы: Самуэл Лино, 39, Мората, 57, Гризманн, 100, Рикельме, 119 — Облак, 45+1 (автогол), Хоселу, 82
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