  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Дома они непобедимы. Атлетико — Реал Мадрид 4:2. Видео голов и обзор матча
В тренде

Дома они непобедимы. Атлетико — Реал Мадрид 4:2. Видео голов и обзор матча

Видео

Симеоне взял реванш у Анчелотти

Дома они непобедимы. Атлетико — Реал Мадрид 4:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gonzalo Arroyo Moreno

UA-Футбол
Новина українською

Второе за неделю Дерби Мадриленьо не подкачало. Здесь опять были голы, моменты, результативные ошибки, сэйвы, ВАР — все, как мы любим.

Наверное, в любой другой точке на планете "Реал" бы выиграл этот матч, но "Сивитас Метрополитано", арена "Атлетико", - особенное место. Команда Диего Симеоне не проигрывает здесь уже больше года, и сегодня каркас ворот снова был на ее стороне.

1/8 финала Кубка короля. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"

"Атлетико" - "Реал Мадрид" - 4:2

Голы: Самуэл Лино, 39, Мората, 57, Гризманн, 100, Рикельме, 119 — Облак, 45+1 (автогол), Хоселу, 82

По теме
yellow-arrow
Вечер шедевров. Унионистас де Саламанка — Барселона 1:3. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Очередной топ-соперник для Лунина. Атлетико - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании
yellow-arrow
Египет - Гана. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча КАН-2024
Атлетико (Мадрид) Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости