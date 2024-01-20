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Матч против Боашвиты стал юбилейным сухим для Трубина за Бенфику в этом сезоне

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Матч против Боашвиты стал юбилейным сухим для Трубина за Бенфику в этом сезоне

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин не пропустил в матче 18-го тура чемпионате Португалии против "Боашвиты". Для него этот поединок стал 10-м сухим в текущем сезоне.

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Всего во всех турнирах он провел 24 матча, пропустив 20 голов. 11 из этих мячей Трубин пропустил в Лиге чемпионов (11), в то время как в первенстве Португалии – всего шесть. Еще два пропущенных было в Кубке Португалии и один – в Кубке лиги.

Добавим также, что у “Бенфики” на данный момент лучшая оборона чемпионата. "Орлы" пропустили 11 голов за 18 сыгранных матчей. Еще пять мячей в пассиве Влаходимоса и Соареша на старте первенства.

Сейчас "Бенфика" идет на втором месте в чемпионате Португалии, уступая первому "Спортингу" одним зачетным пунктом. Порту отстает от “орлов” на семь очков, но еще имеет одну игру в запасе.

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