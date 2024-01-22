Артем Довбик стал третьим украинцем, который делал хет-трик в топ-лигах Европы

В воскресенье, 21-го января, состоялся матч 21-го тура чемпионата Испании, в котором "Жирона" разгромила "Севилью" 5:1. Три гола забил украинский нападающий Артем Довбик.

Он стал третьим футболистом в истории Украины, кто оформлял хет-трик в топ-лигах Европы. Первыми двумя были Андрей Шевченко и Андрей Воронин.

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Шевченко делал хет-трики в 1999-м году в ворота "Лацио" и в 2000-м году в ворота "Перуджи". Андрей Воронин отмечался тремя мячами в ворота "Арминии" в 2004-м году и в ворота "Энерги" в 2009-м.

Добавим, что хет-трик Артема Довбика стал одним из самых быстрых в истории испанского чемпионата.