Реакция фанов Реала на Лунина / "Отправь Кепу в Монголию"/ Лунин против Кепы. ВИДЕО

Украинские болельщики любят, когда их соотечественники имеют игровую практику в иностранных клубах. Впрочем, мало кто знает, что и фанаты Реала хотят видеть Андрея Лунина в воротах, ну по крайней мере пока не вернется Тибо Куртуа. Почему же болельщики "Реал" Мадрида больше любят Лунина, а не Кепу? Попробуем разобраться.

Видео из цикла "Записки украинского болельщика".