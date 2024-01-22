Реакция фанов Реала на Лунина / "Отправь Кепу в Монголию"/ Лунин против Кепы. ВИДЕО
О противостоянии голкиперов в мадридском Реале
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинские болельщики любят, когда их соотечественники имеют игровую практику в иностранных клубах. Впрочем, мало кто знает, что и фанаты Реала хотят видеть Андрея Лунина в воротах, ну по крайней мере пока не вернется Тибо Куртуа. Почему же болельщики "Реал" Мадрида больше любят Лунина, а не Кепу? Попробуем разобраться.
Видео из цикла "Записки украинского болельщика".
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Источник:YouTube
Опубликовал: Игорь Семйон
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