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Реакция фанов Реала на Лунина / "Отправь Кепу в Монголию"/ Лунин против Кепы. ВИДЕО

Наши за границей

О противостоянии голкиперов в мадридском Реале

Реакция фанов Реала на Лунина / "Отправь Кепу в Монголию"/ Лунин против Кепы. ВИДЕО

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинские болельщики любят, когда их соотечественники имеют игровую практику в иностранных клубах. Впрочем, мало кто знает, что и фанаты Реала хотят видеть Андрея Лунина в воротах, ну по крайней мере пока не вернется Тибо Куртуа. Почему же болельщики "Реал" Мадрида больше любят Лунина, а не Кепу? Попробуем разобраться.

Видео из цикла "Записки украинского болельщика".

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Реал (Мадрид) Андрей Лунин Кепа Аррисабалага
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Источник:
YouTube
Опубликовал: Игорь Семйон
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