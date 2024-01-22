Вернется в Бельгию. Стал известен клуб, в котором продолжит карьеру Соболь

Украинский защитник "Страсбурга" Эдуард Соболь вернется в чемпионат Бельгии.

28-летний игрок близок к переходу в "Генк", сообщает HLN. По информации издания, бельгийский клуб арендует Соболя до конца сезона. При этом в соглашении будет прописана опция выкупа игрока.

Отмечается, что Соболь станет заменой Херардо Артеази, который в ближайшее время перейдет в "Монтерреей" (6 миллионов евро+бонусы).

В нынешнем сезоне Соболь провел 4 матча за "Страсбург" во всех турнирах, без результативных действий. Его контракт с французским клубом действует до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 2 миллиона евро.

Заметим, что Соболь уже имеет опыт выступления в Бельгии, ранее он играл за "Брюгге".