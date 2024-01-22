Вернется в Бельгию. Стал известен клуб, в котором продолжит карьеру Соболь
Украинец определился с новым клубом
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский защитник "Страсбурга" Эдуард Соболь вернется в чемпионат Бельгии.
28-летний игрок близок к переходу в "Генк", сообщает HLN. По информации издания, бельгийский клуб арендует Соболя до конца сезона. При этом в соглашении будет прописана опция выкупа игрока.
Отмечается, что Соболь станет заменой Херардо Артеази, который в ближайшее время перейдет в "Монтерреей" (6 миллионов евро+бонусы).
В нынешнем сезоне Соболь провел 4 матча за "Страсбург" во всех турнирах, без результативных действий. Его контракт с французским клубом действует до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 2 миллиона евро.
Заметим, что Соболь уже имеет опыт выступления в Бельгии, ранее он играл за "Брюгге".
Популярное сейчас
- "Голевая машина". Ла Лига в восторе от игры Довбика
- Довбик отреагировал на слухи о том, что он советовал Жироне подписать Бражко
- Артем Довбик стал третьим украинцем, который делал хет-трик в топ-лигах Европы
- Хет-трик Артема Довбика стал одним из самых быстрых в истории чемпионата Испании
- С самым ценным. Криштиану Роналду опубликовал фото с дочерью и новым авто. ФОТО
- Отдых в Вечном городе. Забарный с женой устроили себе романтический уик-энд в Италии. ФОТО