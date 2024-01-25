Борнмут - Суонси. Забарный - в старте, Кухаревич залечил травму и вернулся в заявку
Вернулся в заявку Суонси и Николай Кухаревич
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 25 января, состоится матч 1/16 Кубка Англии, в котором "
В стартовом составе хозяев выйдет украинский центрбек Илья Забарный.
Отметим, что для украинца это будет 24-й поединок в текущем сезоне у всех турнирах (без результативных действий).
Также отметим, что украинец "Суонси" Николай Кухаревич залечил травму и оказался в запасе своей команды на матч.
Our FA Cup Cherries ⬇️ pic.twitter.com/3XXO7jIj95— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) January 25, 2024
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