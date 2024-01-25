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Борнмут - Суонси. Забарный - в старте, Кухаревич залечил травму и вернулся в заявку

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Вернулся в заявку Суонси и Николай Кухаревич

Борнмут - Суонси. Забарный - в старте, Кухаревич залечил травму и вернулся в заявку

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 25 января, состоится матч 1/16 Кубка Англии, в котором "Борнмут" примет "Суонси". Поединок начнётся в 21:45.

В стартовом составе хозяев выйдет украинский центрбек Илья Забарный.

Отметим, что для украинца это будет 24-й поединок в текущем сезоне у всех турнирах (без результативных действий).

Также отметим, что украинец "Суонси" Николай Кухаревич залечил травму и оказался в запасе своей команды на матч.

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Борнмут Суонси Илья Забарный
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