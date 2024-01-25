Борнмут - Суонси. Забарный - в старте, Кухаревич залечил травму и вернулся в заявку

Сегодня, 25 января, состоится матч 1/16 Кубка Англии, в котором " Борнмут " примет "Суонси". Поединок начнётся в 21:45.

В стартовом составе хозяев выйдет украинский центрбек Илья Забарный.

Отметим, что для украинца это будет 24-й поединок в текущем сезоне у всех турнирах (без результативных действий).

Также отметим, что украинец "Суонси" Николай Кухаревич залечил травму и оказался в запасе своей команды на матч.