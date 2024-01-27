Александр Хацкевич пригласил в свою команду украинского голкипера

Бывший голкипер "Черноморца" Алексей Шевченко присоединился к команде второго польского дивизиона, "Заглембе Сосновец", сообщает ТаТоТаке.

Как говорится в источнике, главный тренер "Заглембе Сосновец" Александр Хацкевич пригласил Алексея Шевченко в польскую команду. Отмечается, что Хацкевич рассчитывает на 31-летнего голкипера, он считает, что Шевченко поможет команде избежать вылета в третий дивизион.

Напомним, последним клубом Алексея Шевченко был "Черноморец", он покинул команду в декабре 2023 года. За весь период, что он пробыл в команде, он отыграл 5 матчей, в которых пропустил 8 голов и один поединок отстоял "на ноль".