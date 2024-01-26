Хацкевич: Цель Заглембе - постараться остаться в Первом дивизионе

Новый главный тренер "Заглембе" Сосновец Александр Хацкевич рассказал о задачах команды.

- Цель у этой команды одна - постараться остаться в Первом дивизионе.

- Какой инфраструктурой располагает клуб?

- Начнем с главной арены, где играет команда. Она сдана была в 2023 году. Этот стадион арендовал чемпион Польши "Ракув" и проводил здесь свои матчи группового этапа Лиги Европы. Также у команды есть три натуральных и два искусственных поля, дутый манеж. Есть тренажерный зал, все для восстановления футболистов. В плане инфраструктуры - все на высоком уровне.

- Какие проблемы есть у команды и что вы намерены решить в первую очередь?

- Любая команда начинает строиться с обороны. Когда "Заглембе" пропускает 30 мячей за 19 матчей, то вывод один - наладить игру в обороне. Изменить немного построение в игре. Это то, что мы за две недели увидели. Все решают кадры, футболисты. Нужно укрепить некоторые позиции, и в обороне тоже, - рассказал Хацкевич.

Отметим, что "Заглембе" Сосновец занимает последнее, 18-е место в первом польском дивизионе.