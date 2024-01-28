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Жирона сыграет против Сельты. Довбик и Цыганков выйдут в основе

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Украинский тандем

Жирона сыграет против Сельты. Довбик и Цыганков выйдут в основе

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В воскресенье, 28-го января, "Жирона" в рамках 22-го тура Примеры сыграет против "Сельты". Матч начнется в 15:00.

Тренер "Жироны" Мичел объявил стартовый состав команды, в котором нашлось место для украинского тандема. Артем Довбик сыграет в нападении, а Виктор Цыганков – в полузащите.

Текстовая трансляция матча доступна в матч-центре UA-Футбол. Также доступна видеотрансляция.

Артем Довбик в этом сезоне сыграл за "Жирону" в 23-х матчах во всех турнирах, забил четырнадцать голов и отдал восемь результативных передач. Виктор Цыганков двадцать раз выходил в составе своей команды, оформив семь баллов (4+3) по системе гол+пас.

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Артем Довбик Виктор Цыганков Жирона
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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