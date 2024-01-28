Жирона сыграет против Сельты. Довбик и Цыганков выйдут в основе
Украинский тандем
Getty Images / Global Images Ukraine
В воскресенье, 28-го января, "Жирона" в рамках 22-го тура Примеры сыграет против "Сельты". Матч начнется в 15:00.
Тренер "Жироны" Мичел объявил стартовый состав команды, в котором нашлось место для украинского тандема. Артем Довбик сыграет в нападении, а Виктор Цыганков – в полузащите.
???????? ???????????????????????? ????????????????! ❤️????#CeltaGirona pic.twitter.com/CEyCoVBoQ3— Girona FC (@GironaFC) January 28, 2024
Текстовая трансляция матча доступна в матч-центре UA-Футбол. Также доступна видеотрансляция.
Артем Довбик в этом сезоне сыграл за "Жирону" в 23-х матчах во всех турнирах, забил четырнадцать голов и отдал восемь результативных передач. Виктор Цыганков двадцать раз выходил в составе своей команды, оформив семь баллов (4+3) по системе гол+пас.
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