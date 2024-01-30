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Украинец заинтересовал представителя высшего чешского дивизиона

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Полузащитник может сменить клубную прописку

Украинец заинтересовал представителя высшего чешского дивизиона

t.me/legioners_ua

Новина українською

Украинский полузащитник юношеской команды "Темпо-Прага" Иван Бигар может продолжить карьеру в другом клубе.

Украинец заинтересовал "Богемианс 1905", сообщает Telegram-канал Legioners_ua. Этот клуб представляет "Фортуна Лигу" - высший дивизион чешского чемпионата.

Заметим, что Бигар является воспитанником львовского "Руха". Также он играл за "Буковину" U-16 и U-17.

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Источник:
Legioners_ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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