Украинец заинтересовал представителя высшего чешского дивизиона
Полузащитник может сменить клубную прописку
t.me/legioners_ua
Украинский полузащитник юношеской команды "Темпо-Прага" Иван Бигар может продолжить карьеру в другом клубе.
Украинец заинтересовал "Богемианс 1905", сообщает Telegram-канал Legioners_ua. Этот клуб представляет "Фортуна Лигу" - высший дивизион чешского чемпионата.
Заметим, что Бигар является воспитанником львовского "Руха". Также он играл за "Буковину" U-16 и U-17.
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