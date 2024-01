Поговорили на повышенных. Артета высказал Зинченко после матча с Ноттингемом. ВИДЕО

Во вторник, 30 января, в матче 22-го тура АПЛ "Арсенал" со счетом 2:1 одолел "Ноттингем Форест".

Украинский защитник "канониров" Александр Зинченко вышел на поле с первых минут и отметился результативной передачей, тем не менее, главный тренер команды Микель Артета остался недоволен игрой украинца.

Во всяком случае, после финального свистка тренер прямо на поле провел с Зинченко короткую беседу, видимо, на повышенных тонах. Александр также активно жестикулировал и пытался оправдаться перед Артетой.

Вероятно, так тренер отреагировал на стычку между Александром Зинченко и Беном Уайтом , которая произошла на поле.

“That’s pushing each other” ????



Mikel Arteta explains the post-match feud between Oleksandr Zinchenko and Ben White...



????️ @laura_woodsy pic.twitter.com/S0bEB0wr5O