Поговорили на повышенных. Артета высказал Зинченко после матча с Ноттингемом. ВИДЕО
Тренер остался недоволен действиями украинца
Getty Images/Global Images Ukraine
Во вторник, 30 января, в матче 22-го тура АПЛ "Арсенал" со счетом 2:1 одолел "Ноттингем Форест".
Украинский защитник "канониров" Александр Зинченко вышел на поле с первых минут и отметился результативной передачей, тем не менее, главный тренер команды Микель Артета остался недоволен игрой украинца.
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Во всяком случае, после финального свистка тренер прямо на поле провел с Зинченко короткую беседу, видимо, на повышенных тонах. Александр также активно жестикулировал и пытался оправдаться перед Артетой.
Вероятно, так тренер отреагировал на
“That’s pushing each other” ????— Football on TNT Sports (@footballontnt) January 30, 2024
Mikel Arteta explains the post-match feud between Oleksandr Zinchenko and Ben White...
????️ @laura_woodsy pic.twitter.com/S0bEB0wr5O
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