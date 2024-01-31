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Поговорили на повышенных. Артета высказал Зинченко после матча с Ноттингемом. ВИДЕО

Наши за границей
Обновлено

Тренер остался недоволен действиями украинца

Поговорили на повышенных. Артета высказал Зинченко после матча с Ноттингемом. ВИДЕО

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Во вторник, 30 января, в матче 22-го тура АПЛ "Арсенал" со счетом 2:1 одолел "Ноттингем Форест".

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Украинский защитник "канониров" Александр Зинченко вышел на поле с первых минут и отметился результативной передачей, тем не менее, главный тренер команды Микель Артета остался недоволен игрой украинца.

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Во всяком случае, после финального свистка тренер прямо на поле провел с Зинченко короткую беседу, видимо, на повышенных тонах. Александр также активно жестикулировал и пытался оправдаться перед Артетой.

Вероятно, так тренер отреагировал на стычку между Александром Зинченко и Беном Уайтом, которая произошла на поле.

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1 голосов
Комментарии
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download1 (huyersk)
31.01.2024 в 19:45
Артета оху**ий, Зіна позакривав рти всім своєю грою, якби не його гольове нестандартний кидок з ауту ти б смоктав!Або це заздрість, що Зіна може креативити ,а у тебе в голові пусто щодо створення голів
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Комментарии 1
download1 (huyersk)
31.01.2024 в 19:45
Артета оху**ий, Зіна позакривав рти всім своєю грою, якби не його гольове нестандартний кидок з ауту ти б смоктав!Або це заздрість, що Зіна може креативити ,а у тебе в голові пусто щодо створення голів
Ответить
0
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