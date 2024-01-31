  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Артета - про стычку Зинченко и Уайта: Мне нравится такое
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Артета - про стычку Зинченко и Уайта: Мне нравится такое

Англия
Обновлено

Комментарий специалиста по поводу послематчевого инцидента

Артета - про стычку Зинченко и Уайта: Мне нравится такое

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Арсенала" Микель Артета отреагировал на послематчевой пресс-конференции на стычку между Александром Зинченко и Беном Уайтом после выездного матча с "Ноттингемом Форест" (1:2).

"Я люблю такое! Они требуют большего друг от друга, и они не удовлетворены тем, как пропустили этот гол. Они пытаются в этом разобраться. Я должен поощрять их в этом, позволяя им делать это правильно и с уважением друг к другу. Это было немного эмоционально, но это лишь означает, что мы сыграли недостаточно хорошо – счет должен быть больше”, - цитирует Артету Sky Sports.

По теме
yellow-arrow
Барселона подписала 17-летнего вундеркинда из Мали
yellow-arrow
Ливерпуль заинтересован в приглашении Зидана на должность главного тренера
yellow-arrow
Ван Дейк: Я полностью предан Ливерпулю
Микель Артета Александр Зинченко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Twitter
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости