Артета - про стычку Зинченко и Уайта: Мне нравится такое

Наставник "Арсенала" Микель Артета отреагировал на послематчевой пресс-конференции на стычку между Александром Зинченко и Беном Уайтом после выездного матча с "Ноттингемом Форест" (1:2).

"Я люблю такое! Они требуют большего друг от друга, и они не удовлетворены тем, как пропустили этот гол. Они пытаются в этом разобраться. Я должен поощрять их в этом, позволяя им делать это правильно и с уважением друг к другу. Это было немного эмоционально, но это лишь означает, что мы сыграли недостаточно хорошо – счет должен быть больше”, - цитирует Артету Sky Sports.