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Артета - про стычку Зинченко и Уайта: Мне нравится такое
Комментарий специалиста по поводу послематчевого инцидента
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Арсенала" Микель Артета отреагировал на послематчевой пресс-конференции на стычку между Александром Зинченко и Беном Уайтом после выездного матча с "Ноттингемом Форест" (1:2).
"Я люблю такое! Они требуют большего друг от друга, и они не удовлетворены тем, как пропустили этот гол. Они пытаются в этом разобраться. Я должен поощрять их в этом, позволяя им делать это правильно и с уважением друг к другу. Это было немного эмоционально, но это лишь означает, что мы сыграли недостаточно хорошо – счет должен быть больше”, - цитирует Артету Sky Sports.
"I love it"— Sky Sports News (@SkySportsNews) January 31, 2024
Mikel Arteta on Oleksandr Zinchenko and Ben White having a heated confrontation after the final whistle of Arsenal's 2-1 win at Nottingham Forest ???? pic.twitter.com/yb0yAerrRl
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