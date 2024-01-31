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Шевченко - про своего сына: Если у Кристиана будет уровень, он будет играть за сборную Украину

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Парень сейчас бегает за молодежку Уотфорда

Шевченко - про своего сына: Если у Кристиана будет уровень, он будет играть за сборную Украину

Новина українською

Легенда украинского футбола, президент УАФ Андрей Шевченко рассказал о футбольных успехах своего 17-летнего сына Кристиана, который играет за "Уотфорд".

– На Тransfermarkt написано, что он может играть за сборные Украины, США, Англии и Польши.

– За Польшу я не знаю. За эти страны он может играть. Его должны вызвать, чтобы он сыграл за какую-нибудь страну. Он должен показывать свой уровень. Если он будет показывать уровень команды, которая его позовет, думаю, он приедет и будет играть.

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Конечно, если у него будет уровень национальной команды, он будет играть за Украину. Он должен показать свой уровень. Сейчас ему 17 лет. Если он закрепится в "Уотфорде" и будет играть, если его посмотрят специалисты наших национальных команд U-17 или U-19, если они пригласят его, то он приедет.

– На него невероятное давление из-за фамилии Шевченко.

– На него большое давление. Он очень любит футбол. У него есть характер. Ему непросто. Он влюблен в футбол, я вижу это. Я вижу его большой энтузиазм. Если у него будет все получаться, то пусть он двигается в этом направлении.

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Андрей Шевченко Украина Уотфорд Кристиан Шевченко
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Источник:
Бомбардир
Опубликовал: Михаил Черныш
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