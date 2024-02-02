Официально: Жерсон Родригес подписал полноценный контракт со Слованом

Люксембургский вингер " Динамо " Жерсон Родригес все-таки перешел в братиславский "Слован", о чем сообщила пресс-служба словацкого клуба.

На днях была информация, что Жерсон должен был отправиться на просмотр в братиславскую команду, однако киевляне отменили переговоры из-за того, что "Слован" недавно на тренировочных сборах провел спарринг с "Динамо" Москва (1:2).

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Тем не менее, 28-летний футболист подписал контракт со "Слованом" на 1 год. Также сообщается, что если руководство "Слована" будет довольно выступлениями игрока сборной Люксембурга, ему будет предложен трехлетний контракт.

Напомним, что действующее соглашение Жерсона с "Динамо" было рассчитано до конца сезона, и получили ли что-либо киевляне от этого трансфера, остается неизвестным. Ранее Родригес покинул "Сивасспор", за который в этом сезоне сыграл 13 матчей и забил 2 гола.