Источник: Динамо не отпустило Жерсона в Слован из-за спарринга словаков с россиянами
Интересное развитие событий
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
Люксембургский вингер "
Как сообщает французский журналист Лазар ван Парийс, Жерсон должен был отправиться на просмотр в братиславскую команду, однако "Динамо" отменило переговоры из-за того, что "Слован" недавно на тренировочных сборах провел спарринг с "Динамо" Москва (1:2).
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Напомним, что Ранее 28-летний Жерсон покинул "Сивасспор", за который в этом сезоне сыграл 13 матчей и забил 2 гола.
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