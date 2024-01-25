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Источник: Динамо не отпустило Жерсона в Слован из-за спарринга словаков с россиянами

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Источник: Динамо не отпустило Жерсона в Слован из-за спарринга словаков с россиянами

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

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Люксембургский вингер "Динамо" Жерсон Родригеш мог продолжить карьеру в "Словане" из Братиславы.

Как сообщает французский журналист Лазар ван Парийс, Жерсон должен был отправиться на просмотр в братиславскую команду, однако "Динамо" отменило переговоры из-за того, что "Слован" недавно на тренировочных сборах провел спарринг с "Динамо" Москва (1:2).

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Напомним, что Ранее 28-летний Жерсон покинул "Сивасспор", за который в этом сезоне сыграл 13 матчей и забил 2 гола.

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Динамо (Киев) Слован (Братислава) Жерсон Родригес
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Опубликовал: Михаил Черныш
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