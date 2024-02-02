"Рывок топовый у него", - Милевский дал пару советов по игре Мудрику
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Экс-форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский дал пару советов украинскому вингеру "
"Мудрику нужно за счет своих сильных качеств играть. К защитнику приблизился, в сторону бросил на рывке и ударил, а не водиться там со всеми. Михаилу нужно играть один в один, в сторону и бить. Рывок топовый у него", – сказал Милевский.
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Источник:ТГ-канал Мілевського
Опубликовал: Михаил Черныш
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