"Рывок топовый у него", - Милевский дал пару советов по игре Мудрику

Экс-форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский дал пару советов украинскому вингеру " Челси " Михаилу Мудрику.

"Мудрику нужно за счет своих сильных качеств играть. К защитнику приблизился, в сторону бросил на рывке и ударил, а не водиться там со всеми. Михаилу нужно играть один в один, в сторону и бить. Рывок топовый у него", – сказал Милевский.