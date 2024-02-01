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Агбонлахор: Мудрик ничему не научился. Не похоже, что у него есть какой-то футбольный интеллект

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Габриэль разнес игру Челси в матче с Ливерпулем

Агбонлахор: Мудрик ничему не научился. Не похоже, что у него есть какой-то футбольный интеллект

Getty Images/Global Images Ukraine

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Экс-форвард "Астон Виллы" и сборной Англии Габриэль Агбонлахор высказался относительно матча 22-го тура АПЛ, в котором "Ливерпуль" разгромил "Челси" (4:1).

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"Челси" выглядел так, будто им безразлично, что они проигрывают. Они были очень плохи - выглядели так, будто поражение их не волнует.

Бадьяшиль показал, пожалуй, худшую игру центрального защитника, которую я видел в АПЛ за последние два сезона. Он был ужасен.

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Чилвелл тоже выглядел не лучшим образом, а потом вышел Мудрик – он ничему не научился. Он натыкается на соперников, выбивает мяч из игры. Не похоже, что у него есть какой-то футбольный интеллект.

Тиагу Силва был жалок. Вы тратите миллиард фунтов на игроков, а у вас почти 40-летний центральный защитник.

Энцо Фернандес был жалок. Мойсес Кайседо был жалок. Аксель Дисаси – я могу продолжать, потому что вся команда была не на высоте", - сказал Агбонлахор.

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Челси (Лондон) Ливерпуль Габриэль Агбонлахор Михаил Мудрик
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Источник:
talk sport
Опубликовал: Михаил Черныш
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