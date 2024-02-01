Агбонлахор: Мудрик ничему не научился. Не похоже, что у него есть какой-то футбольный интеллект
Габриэль разнес игру Челси в матче с Ливерпулем
Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-форвард "Астон Виллы" и сборной Англии Габриэль Агбонлахор высказался относительно матча 22-го тура АПЛ, в котором "Ливерпуль" разгромил "Челси" (4:1).
"Челси" выглядел так, будто им безразлично, что они проигрывают. Они были очень плохи - выглядели так, будто поражение их не волнует.
Бадьяшиль показал, пожалуй, худшую игру центрального защитника, которую я видел в АПЛ за последние два сезона. Он был ужасен.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Чилвелл тоже выглядел не лучшим образом, а потом вышел Мудрик – он ничему не научился. Он натыкается на соперников, выбивает мяч из игры. Не похоже, что у него есть какой-то футбольный интеллект.
Тиагу Силва был жалок. Вы тратите миллиард фунтов на игроков, а у вас почти 40-летний центральный защитник.
Энцо Фернандес был жалок. Мойсес Кайседо был жалок. Аксель Дисаси – я могу продолжать, потому что вся команда была не на высоте", - сказал Агбонлахор.
Популярное сейчас
- Этой ночью ГУР уничтожили ракетный катер "ивановец" черноморского флота РФ
- Украинская грация. ВИДЕО прыжка Ярославы Магучих, который стал лучшим показателем сезона в мире
- Источник назвал зарплату, которую Судаков может получать по новому контракту в Шахтере
- WhoScored и SofaScore оценили выступления Зинченко и Миколенко в матчах АПЛ
- Лидер Ман Сити начал подкатывать к звезде Форсажа после расставания с яркой моделью. ФОТО
- Ванда Нара напомнила про себя откровенными кадрами с новой прической. ФОТО