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Миколенко выйдет в старте Эвертона на матч против Тоттенхэма

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Мощный соперник у команды украинца

Миколенко выйдет в старте Эвертона на матч против Тоттенхэма

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В рамках 23 тура чемпионате Англии "Эвертон" сыграет против "Тоттенхэма". На левом фланге обороны "ирисок" появится Виталий Миколенко.

Для него этот поединок станет 18-м в текущем сезоне чемпионата. В его активе два гола, в пассиве – одна желтая карточка.

Перед этим матчем "Эвертон" находится на 18-м месте чемпионата Англии. "Тоттенхэм" идет на четвертой позиции. Разрыв между командами составляет 25 очков, однако у "ирисок" было отнято 10 зачетных пунктов из-за решения федерации.

Встреча начнется в 14.30. UA-Футбол проведет текстовую прямую трансляцию матча.

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