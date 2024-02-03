Миколенко выйдет в старте Эвертона на матч против Тоттенхэма
Мощный соперник у команды украинца
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 23 тура чемпионате Англии "Эвертон" сыграет против "Тоттенхэма". На левом фланге обороны "ирисок" появится Виталий Миколенко.
Your Toffees for #EVETOT! ???????? pic.twitter.com/u4NxitbOuU— Everton (@Everton) February 3, 2024
Для него этот поединок станет 18-м в текущем сезоне чемпионата. В его активе два гола, в пассиве – одна желтая карточка.
Перед этим матчем "Эвертон" находится на 18-м месте чемпионата Англии. "Тоттенхэм" идет на четвертой позиции. Разрыв между командами составляет 25 очков, однако у "ирисок" было отнято 10 зачетных пунктов из-за решения федерации.
Встреча начнется в 14.30. UA-Футбол проведет текстовую прямую трансляцию матча.
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