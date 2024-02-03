Миколенко выйдет в старте Эвертона на матч против Тоттенхэма

В рамках 23 тура чемпионате Англии "Эвертон" сыграет против "Тоттенхэма". На левом фланге обороны "ирисок" появится Виталий Миколенко.

Для него этот поединок станет 18-м в текущем сезоне чемпионата. В его активе два гола, в пассиве – одна желтая карточка.

Перед этим матчем "Эвертон" находится на 18-м месте чемпионата Англии. "Тоттенхэм" идет на четвертой позиции. Разрыв между командами составляет 25 очков, однако у "ирисок" было отнято 10 зачетных пунктов из-за решения федерации.

Встреча начнется в 14.30. UA-Футбол проведет текстовую прямую трансляцию матча.