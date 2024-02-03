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Соболь впервые выходит в старте Генка

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Полноценный дебют украинца

Соболь впервые выходит в старте Генка

Фото: з вільних джерел

Новина українською

Эдуард Соболь впервые выйдет в старте за "Генк". Его команда сыграет против "Юнион Сент-Жилуаз".

В прошлом туре украинский фулбек дебютировал за бельгийский коллектив, однако на поле он провел всего 13 минут.

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Напомним, что Соболь перешел в "Генк" из "Страсбура" на правах аренды до конца сезона с возможностью выкупа.

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Эдуард Соболь Генк
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Источник:
twitter.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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