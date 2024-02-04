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Трубин - в старте на 26-й матч за Бенфику

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Очередной выход украинского кипера в основе

Трубин - в старте на 26-й матч за Бенфику

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Анатолий Трубин в очередной раз выйдет в стартовом составе "Бенфики". На этот раз их соперник - "Жил Висенте". Украинский кипер 26-й раз появится на поле за "орлов". За этот период он пропустил 22 гола и 10 раз оставил ворота сухими.

Его команда идет второй в Примейре, до лидера чемпионата "Спортинга" - 1 балл. "Жил Висенте" занимают 10-ю строчку.

Поединок начнется в 20:00. Следите за событиями в нашей текстовой трансляции.

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Источник:
twitter.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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