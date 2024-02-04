Трубин - в старте на 26-й матч за Бенфику

Анатолий Трубин в очередной раз выйдет в стартовом составе "Бенфики". На этот раз их соперник - "Жил Висенте". Украинский кипер 26-й раз появится на поле за "орлов". За этот период он пропустил 22 гола и 10 раз оставил ворота сухими.

Его команда идет второй в Примейре, до лидера чемпионата "Спортинга" - 1 балл. "Жил Висенте" занимают 10-ю строчку.