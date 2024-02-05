Яремчук хочет остаться в Валенсии. Но есть одно но
У Валенсии не лучшее финансовое положения
Фото: facebook.com/valenciacf.en
Украинский форвард "
Как сообщает Radio Marca, Яремчук счастлив в "Валенсии", однако сам клуб пока что не предпринимал никаких шагов для того, чтобы выкупить контракт украинца у бельгийцев.
Подтверждает эту инофрмацию о Яремчуке и украинский журналист и комментатор Игорь Цыганык:
"Ходят разговоры, что Яремчук хочет остаться в "Валенсии", где ему намного комфортнее и лучше.
К тому же, у Яремчука сейчас безоплатная аренда, при этом, половину его зарплаты платит "Брюгге". У них 50:50 с "Валенсией".
И самое главное – у "Валенсии" не очень хорошие дела с финансами.
Но есть одна проблема – "Брюгге" заплатил за него большие деньги "Бенфике". Поэтому я думаю, что договариваться о полноценном переходе Яремчука "Валенсии" будет достаточно сложно", - сказал Цыганык.
Напомним, что в текущем сезоне 28-летний форвард провел 20 матчей за "Валенсию" во всех турнирах, в которых забил 3 гола.
Популярное сейчас
- Генеральный директор Черноморца прояснил ситуацию по Брагару
- Украинская Правда: Кроме Залужного, Офис президента рассматривает возможность смены начальника Генштаба
- Залужный поздравил главу Генштаба с Днем рождения: Счастлив, что во время войны Вы были рядом со мной
- Известно, почему Зинченко был заменен в перерыве матча с Ливерпулем
- Лидер Ман Сити начал подкатывать к звезде Форсажа после расставания с яркой моделью. ФОТО
- Уэйн Руни замечен во время отдыха в Эмиратах в компании основателя Putin Team. ФОТО