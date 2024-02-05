Яремчук хочет остаться в Валенсии. Но есть одно но

Украинский форвард " Валенсии " Роман Яремчук, который играет в испанской команде на правах аренды из "Брюгге", хотел бы и дальше остаться в свое нынешнем клубе.

Как сообщает Radio Marca, Яремчук счастлив в "Валенсии", однако сам клуб пока что не предпринимал никаких шагов для того, чтобы выкупить контракт украинца у бельгийцев.

Подтверждает эту инофрмацию о Яремчуке и украинский журналист и комментатор Игорь Цыганык:

"Ходят разговоры, что Яремчук хочет остаться в "Валенсии", где ему намного комфортнее и лучше. К тому же, у Яремчука сейчас безоплатная аренда, при этом, половину его зарплаты платит "Брюгге". У них 50:50 с "Валенсией". И самое главное – у "Валенсии" не очень хорошие дела с финансами. Но есть одна проблема – "Брюгге" заплатил за него большие деньги "Бенфике". Поэтому я думаю, что договариваться о полноценном переходе Яремчука "Валенсии" будет достаточно сложно", - сказал Цыганык.

Напомним, что в текущем сезоне 28-летний форвард провел 20 матчей за "Валенсию" во всех турнирах, в которых забил 3 гола.