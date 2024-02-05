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Яремчук хочет остаться в Валенсии. Но есть одно но

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У Валенсии не лучшее финансовое положения

Яремчук хочет остаться в Валенсии. Но есть одно но

Фото: facebook.com/valenciacf.en

Новина українською

Украинский форвард "Валенсии" Роман Яремчук, который играет в испанской команде на правах аренды из "Брюгге", хотел бы и дальше остаться в свое нынешнем клубе.

Как сообщает Radio Marca, Яремчук счастлив в "Валенсии", однако сам клуб пока что не предпринимал никаких шагов для того, чтобы выкупить контракт украинца у бельгийцев.

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Подтверждает эту инофрмацию о Яремчуке и украинский журналист и комментатор Игорь Цыганык:

"Ходят разговоры, что Яремчук хочет остаться в "Валенсии", где ему намного комфортнее и лучше.

К тому же, у Яремчука сейчас безоплатная аренда, при этом, половину его зарплаты платит "Брюгге". У них 50:50 с "Валенсией".

И самое главное – у "Валенсии" не очень хорошие дела с финансами.

Но есть одна проблема – "Брюгге" заплатил за него большие деньги "Бенфике". Поэтому я думаю, что договариваться о полноценном переходе Яремчука "Валенсии" будет достаточно сложно", - сказал Цыганык.

Напомним, что в текущем сезоне 28-летний форвард провел 20 матчей за "Валенсию" во всех турнирах, в которых забил 3 гола.

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Роман Яремчук Брюгге Игорь Цыганык Валенсия
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Источник:
Football Hub
Опубликовал: Михаил Черныш
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