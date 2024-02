Примера. Валенсия — Альмерия 2:1. Победный гол на счету Яремчука

"Валенсия" не без проблем одолела "Альмерию", чье невезение уже набрало каких-то неправдоподобных форм.

Сегодня гости втрое чаще пробивали по воротам, но гол Эдгара отменил ВАР; еще 2-3 раза Мелеро, Рамазани и компания не могли забить с нескольких метров.

Другое дело - "Валенсия". Хозяева открыли счет благодаря прострелу на Уго Дуро, а Роман Яремчук удвоил его, отклеившись от опекунов при навесе. Два момента — два гола.

Пепелу мог забивать третий мяч в середине второго тайма, но с пенальти пробил в штангу.

10 - Hugo Duro has scored 10 goals in 23 games for Valencia in LaLiga 2023/24, one more than in his previous 88 games combined in the top-flight. Streak. pic.twitter.com/UASHtNWIig