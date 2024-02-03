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Примера. Валенсия — Альмерия 2:1. Победный гол на счету Яремчука
"Летучие мыши" думают о еврокубках
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ivan Terron/Europa Press
"Валенсия" не без проблем одолела "Альмерию", чье невезение уже набрало каких-то неправдоподобных форм.
Сегодня гости втрое чаще пробивали по воротам, но гол Эдгара отменил ВАР; еще 2-3 раза Мелеро, Рамазани и компания не могли забить с нескольких метров.
Другое дело - "Валенсия". Хозяева открыли счет благодаря прострелу на Уго Дуро, а Роман Яремчук удвоил его, отклеившись от опекунов при навесе. Два момента — два гола.
Пепелу мог забивать третий мяч в середине второго тайма, но с пенальти пробил в штангу.
10 - Hugo Duro has scored 10 goals in 23 games for Valencia in LaLiga 2023/24, one more than in his previous 88 games combined in the top-flight. Streak. pic.twitter.com/UASHtNWIig— OptaJose (@OptaJose) February 3, 2024
Касательно "Альмерии", то она свой гол таки вымучила после перерыва, но на большее южан не хватило. Во-первых, замены не сыграли; Ромеро и Лосано выглядели слабо. Во-вторых, "Валенсия" хоть и отошла назад, но сделала это организованно, и последние 15-20 минут прошли вообще без моментов.
Роман Яремчук провел на поле 69 минут, и кроме гола отметился двумя обводками и частой верховой борьбой на чужой половине.
В таблице победа подняла "Валенсию" на 7-е место с 35 очками. У "Альмерии" все еще безнадежные 6 баллов и 20-е место.
23-й тур Примеры. Валенсия. "Месталья"
"Валенсия" - "Альмерия" - 2:1
Голы: Дуро, 14, Яремчук, 23 — Аррибас, 50
"Валенсия": Мамардашвили — Фулькье, Москера, Озкачар, Гайя — Диего Лопес (Фран Перес, 62), Пепелу, Гильямон, Герра (Васкес, 70) — Яремчук (Альберто Мари, 70), Дуро (Амалла, 90+1)
"Альмерия": Масимиану — Пубиль, Монтес (Баба, 34), Чуми (Марези, 82), Сентельес — Эдгар Гонсалес, Лопи — Аррибас (Робертоне, 82), Мелеро (Лосано, 61), Рамазани — Баптистао (Ромеро, 61)
Предупреждения: Яремчук, 24, Герра, 25, Москера, 62, Гильямон, 73 — Сентельес, 61, Эдгар Гонсалес, 64, Лосано, 72, Рамазани, 90+3, Робертоне, 90+3
Удаление: Баптистао, 90+2
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