Официально. Бывший защитник сборной Украины сменил клуб в Европе

Украинский защитник "Славии" Тарас Качараба стал игроком "ДАК 1904", сообщает официальный сайт словацкого клуба.

29-летний украинец подписал соглашение сроком до лета 2026 года. Финансовые детали перехода не разглашаются, однако по данным Transfermarkt, трансфер обошелся словакам в 250 тысяч евро.

В этом сезоне Качараба сыграл за "Славию" всего два матча (оба по 90 минут), отметившись 1 голевой передачей. В его активе также три поединка за сборную Украины.

"ДАК 1904 Дунайска-Стреда" сейчас делит 4-5 места в Fortuna Лиге с "Дуклой".

Ранее СМИ писали, что Тарасом интересовалось киевское "Динамо", однако затем киевляне отказались от подписания игрока.