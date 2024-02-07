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Официально. Бывший защитник сборной Украины сменил клуб в Европе

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Футболист перешел в словацкий клуб

Официально. Бывший защитник сборной Украины сменил клуб в Европе

Фото: DAC 1904

Новина українською

Украинский защитник "Славии" Тарас Качараба стал игроком "ДАК 1904", сообщает официальный сайт словацкого клуба.

29-летний украинец подписал соглашение сроком до лета 2026 года. Финансовые детали перехода не разглашаются, однако по данным Transfermarkt, трансфер обошелся словакам в 250 тысяч евро.

В этом сезоне Качараба сыграл за "Славию" всего два матча (оба по 90 минут), отметившись 1 голевой передачей. В его активе также три поединка за сборную Украины.

"ДАК 1904 Дунайска-Стреда" сейчас делит 4-5 места в Fortuna Лиге с "Дуклой".

Ранее СМИ писали, что Тарасом интересовалось киевское "Динамо", однако затем киевляне отказались от подписания игрока.

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Источник:
dac1904.sk
Опубликовал: Алина Ерофеева
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