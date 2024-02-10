Ордабасы на сборах сыграет против клуба из России. Один игрок с украинскими корнями попал в старт
Остальные заявки пока неизвестны
Фото: Ордабаси
В рамках товарищеского матча казахстанский "Ордабасы" встретится с российским "Факелом".
В стартовом составе казахов сыграет футболист с украинским гражданством Сергей Малый. Как отмечает Transfermarkt, уроженец Луганска имеет украинский и казахский паспорта. Он выступал за украинские команды до февраля 2013, после чего играл только в коллективах Казахстана.
В то же время Евгений Макаренко, Артем Беседин и Игорь Пластун не попали в основу. Несмотря на то, что Макаренко вышел в старте во всех матчах на сборе в Турции, а Беседин – дважды играл с первых минут.
Читайте такжеПластун перешел в клуб Беседина и Макаренко
Поединок начнется в 16.00.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Бывший голкипер сборной Украины: СБУ отказала мне в возвращении украинского гражданства
- Товарищеский матч Аргентины против Нигерии отменен из-за конфликтной ситуации с Месси
- Россияне ночью запустили 31 шахед по территории Украины, ПВО уничтожило большинство
- Сын Андрея Шевченко подал документы на получение украинского гражданства
- Модель OnlyFans призвала жену футболиста Челси заменить Почеттино на посту главного тренера. ФОТО
- Лидер Ман Сити начал подкатывать к звезде Форсажа после расставания с яркой моделью. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн