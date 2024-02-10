Ордабасы на сборах сыграет против клуба из России. Один игрок с украинскими корнями попал в старт

В рамках товарищеского матча казахстанский "Ордабасы" встретится с российским "Факелом".

В стартовом составе казахов сыграет футболист с украинским гражданством Сергей Малый. Как отмечает Transfermarkt, уроженец Луганска имеет украинский и казахский паспорта. Он выступал за украинские команды до февраля 2013, после чего играл только в коллективах Казахстана.

В то же время Евгений Макаренко, Артем Беседин и Игорь Пластун не попали в основу. Несмотря на то, что Макаренко вышел в старте во всех матчах на сборе в Турции, а Беседин – дважды играл с первых минут.

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Поединок начнется в 16.00.