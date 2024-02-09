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Пластун перешел в клуб Беседина и Макаренко

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Украинский защитник трудоустроился в Казахстане

Пластун перешел в клуб Беседина и Макаренко

фото из соцсетей

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

33-летний украинский защитник Игорь Пластун, который на днях на правах свободного агента покинул болгарский "Лудогорец", подписал контракт с казахстанским "Ордабасы".

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Как сообщает пресс-служба казахстанского клуба, контракт рассчитан до завершения 2024 года.

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Напомним, что в "Ордабасы", который является действующим чемпионом Казахстана, играют еще 2 бывших футболиста сборной Украины: Артем Беседин (19 матчей, 2 забитых мяча) и Евгений Макаренко (15 матчей).

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Игорь Пластун Ордабасы (Шымкент)
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meffi (Захід)
09.02.2024 в 20:27
Щасти!
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Комментарии 1
avatar
meffi (Захід)
09.02.2024 в 20:27
Щасти!
Ответить
0
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