Лунин или Кепа выйдут в старте на Лейпциг? Анчелотти снова напустил тумана

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти снова не сказал однозначно, кто завтра будет играть в воротах мадридского Реала в матче Лиги чемпионов по РБ Лейпциг.

По предположениям испанских СМИ, в основе все-таки будет украинский вратарь.

Интересно, что о Лунине упоминали и на пресс-конференции "Лейпцига". Вратарь РБ Петер Гулачи назвал украинца "качественным и совершенным кипером".

Напомним, что матч 1/8 Лиги чемпионов между РБ "Лейпциг" и "Реалом" состоится во вторник, 13 февраля, и начнется в 22:00.

????️ Carlo Ancelotti on Lunin vs Kepa: "I know who will play. Don't worry, you will find out on Tuesday." pic.twitter.com/Inv5FYw7b8