Лунин или Кепа выйдут в старте на Лейпциг? Анчелотти снова напустил тумана
ЛЧ возвращается
Goal
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти снова не сказал однозначно, кто завтра будет играть в воротах мадридского Реала в матче Лиги чемпионов по РБ Лейпциг.
По предположениям испанских СМИ, в основе все-таки будет украинский вратарь.
"Лунин или Кепа? Я знаю, кто будет играть. Не беспокойтесь, увидите во вторник", – сказал Карло.
Интересно, что о Лунине упоминали и на пресс-конференции "Лейпцига". Вратарь РБ Петер Гулачи назвал украинца "качественным и совершенным кипером".
Напомним, что матч 1/8 Лиги чемпионов между РБ "Лейпциг" и "Реалом" состоится во вторник, 13 февраля, и начнется в 22:00.
????️ Carlo Ancelotti on Lunin vs Kepa: "I know who will play. Don't worry, you will find out on Tuesday." pic.twitter.com/Inv5FYw7b8— Madrid Zone (@theMadridZone) February 12, 2024
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