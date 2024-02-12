Лунин или Кепа выйдут в старте на Лейпциг? Анчелотти снова напустил тумана

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти снова не сказал однозначно, кто завтра будет играть в воротах мадридского Реала в матче Лиги чемпионов по РБ Лейпциг.

По предположениям испанских СМИ, в основе все-таки будет украинский вратарь.

"Лунин или Кепа? Я знаю, кто будет играть. Не беспокойтесь, увидите во вторник", – сказал Карло.

Интересно, что о Лунине упоминали и на пресс-конференции "Лейпцига". Вратарь РБ Петер Гулачи назвал украинца "качественным и совершенным кипером".

Напомним, что матч 1/8 Лиги чемпионов между РБ "Лейпциг" и "Реалом" состоится во вторник, 13 февраля, и начнется в 22:00.