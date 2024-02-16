  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Куртуа, Лунин, Кепа. Известный карикатурист Момани определил лишнего. ВИДЕО
В тренде

Куртуа, Лунин, Кепа. Известный карикатурист Момани определил лишнего. ВИДЕО

Наши за границей
Обновлено

Вратарский вопрос в Реале решен

Куртуа, Лунин, Кепа. Известный карикатурист Момани определил лишнего. ВИДЕО

скриншот

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Ситуация с голкиперами "Реала", кажется, пришла к своему логическому завершению.

Читайте такжеMarca: Дебаты по вратарю окончены. Лунин провел, вероятно, свой лучший матч за все время в Реале

Тибо Куртуа даже сейчас, во время травмы, остается первым номером. Украинец Андрей Лунин отвоевал до конца сезона первый номер у Кепы Аррисабалаги, который вернется в "Челси".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Именно эту ситуацию и разыграл известный футбольный карикатурист Омар Момани.

По теме
yellow-arrow
Тим Шервуд: Арсенал, наверное, благодарит свои счастливые звезды, что Мудрик решил перейти в Челси
yellow-arrow
Лучший матч Лунина, которого могло не быть, и самый неоднозначный поединок Шахтера при Пушиче. Обзор еврокубков
yellow-arrow
Marca: Дебаты по вратарю окончены. Лунин провел, вероятно, свой лучший матч за все время в Реале
Карло Анчелотти Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Омар Момани Андрей Лунин Кепа Аррисабалага
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости