Куртуа, Лунин, Кепа. Известный карикатурист Момани определил лишнего. ВИДЕО

Ситуация с голкиперами "Реала", кажется, пришла к своему логическому завершению.

Тибо Куртуа даже сейчас, во время травмы, остается первым номером. Украинец Андрей Лунин отвоевал до конца сезона первый номер у Кепы Аррисабалаги, который вернется в "Челси".

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Именно эту ситуацию и разыграл известный футбольный карикатурист Омар Момани.