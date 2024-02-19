Украинский центрбек стал игроком армянского Алашкерта
Игрок перешел в клуб свободным агентом
Фото: FC Alashkert Yerevan
Украинский центральный защитник Вадим Парамонов перешел в армянский клуб "Алашкерт", сообщает пресс-служба команды.
Срок контракта неизвестен. Известно, что переход состоялся на правах свободного агента.
Летом прошлого года 32-летний Парамонов покинул армянский "Урарту" и с тех пор находился без клуба. Вместе с "Урарту" он выиграл чемпионат и Кубок Армении в сезоне-2022/23.
В его карьере были молодежка "Днепра", дубль "Зари", "Полтава", ПФК "Львов", "Колос" и "Рух". Портал Transfermarkt оценивает игрока в 125 тысяч евро.
"Алашкерт" занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Армении.
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