Украинский центрбек стал игроком армянского Алашкерта

Украинский центральный защитник Вадим Парамонов перешел в армянский клуб "Алашкерт", сообщает пресс-служба команды.

Срок контракта неизвестен. Известно, что переход состоялся на правах свободного агента.

Летом прошлого года 32-летний Парамонов покинул армянский "Урарту" и с тех пор находился без клуба. Вместе с "Урарту" он выиграл чемпионат и Кубок Армении в сезоне-2022/23.

В его карьере были молодежка "Днепра", дубль "Зари", "Полтава", ПФК "Львов", "Колос" и "Рух". Портал Transfermarkt оценивает игрока в 125 тысяч евро.

"Алашкерт" занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Армении.