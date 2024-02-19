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Трубин: Ошибки случаются, они делают нас сильнее, если мы делаем выводы

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Бенфика выиграла 6:1, однако Трубин привез гол

Трубин: Ошибки случаются, они делают нас сильнее, если мы делаем выводы

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин прокомментировал матч 22-тура чемпионата Португалии с "Визелой". Напомним, что "Бенфика" разгромила соперника со счетом 6:1, однако Трубин, при этом, допустил результативную ошибку.

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"Великолепная победа для команды.

Ошибки случаются, они делают нас сильнее, если мы делаем выводы.

Важен следующий шаг после ошибки. Поэтому сейчас фокус на работе впереди", – написал Трубин в Инстаграме.

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Бенфика (Лиссабон) Анатолий Трубин
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Источник:
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Опубликовал: Михаил Черныш
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