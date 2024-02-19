Трубин: Ошибки случаются, они делают нас сильнее, если мы делаем выводы
Бенфика выиграла 6:1, однако Трубин привез гол
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин прокомментировал матч 22-тура чемпионата Португалии с "Визелой". Напомним, что "Бенфика" разгромила соперника со счетом 6:1, однако Трубин, при этом, допустил результативную ошибку.
"Великолепная победа для команды.
Ошибки случаются, они делают нас сильнее, если мы делаем выводы.
Важен следующий шаг после ошибки. Поэтому сейчас фокус на работе впереди", – написал Трубин в Инстаграме.
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Источник:Instagram
Опубликовал: Михаил Черныш
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